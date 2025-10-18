¡Ö¶â¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¹ë¸ì¡Ä¸µ¥Î¥ê¥Ã¥¸FW¡¢¾Ðµ¤¥¬¥¹Ä´Ã£¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò28¥«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ÆÂç¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï°ì°®¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMercury¡Ù¤Ï16Æü¡¢¸µ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥Þ¡¼¡¦¥í¡¼¥¶¤¬¡¢¥Î¥ê¥Ã¥¸·º»öºÛÈ½½ê¤«¤éÄ¨Ìò28¥«·î¤Î¼Â·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë¾Ðµ¤¥¬¥¹¡Ê°¡»À²½ÃâÁÇ¡Ë¤ò1¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÃ±°Ì¡Ê1Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢Ìó199Ëü±ß¡Ë¤ÇÄ´Ã£¡¦ÈÎÇä¤·¡¢Æó¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¸Û¤Ã¤ÆÇÛÁ÷¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥¶¤¬¡Ö¶â¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®µÏ¿¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß31ºÐ¤Î¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢2013Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤Î¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë¤â1»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¼Éô¥ê¡¼¥°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±Áª¼ê¤Ï2014Ç¯10·î¤Ë¿·³ã¸©¤Î¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Î¥±¥Ã¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥¿¥¦¥ó¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥¶¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë8ÆüÁ°¤Ë¤â¾Ðµ¤¥¬¥¹½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½îÌ±±¡¿Þ½ñ´Û¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Ðµ¤¥¬¥¹¤Î¸ä³ÚÍÑÅÓ¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤Ï°ãË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2023Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢¾Ðµ¤¥¬¥¹¤òËãÌô¼èÄùË¡¤Î¡Ö¥¯¥é¥¹C¡×¤Ë¤·¡¢½ê»ý¼«ÂÎ¤âÈÈºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾Ðµ¤¥¬¥¹¤Îµ¬À©¶¯²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ãÇ¯¼Ô¤ÎÍðÍÑÁý²Ã¤ä·ò¹¯Èï³²¡¢Ï©¾å¥´¥ß¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¡¼¥¶¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï3Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï2Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÍºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¡Ê¹¹À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÁ°¸þ¤¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
²áµî¤Î¿³Íý¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ì¥¤¥¹¥È¥ó¤Ç¥í¡¼¥¶¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥À¥ì¥ó¡¦¥¤¡¼¥Ç¥£»á¤Î¿ÍÊª¾Ú¸À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¼ã¼êÁª¼ê¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤¿¥í¡¼¥¶¤¬Ë¡¤òÈÈ¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸í¤Ã¤¿ÁªÂò°ì¤Ä¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Å¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÄË´¶¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£