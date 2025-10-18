ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。第2戦で完投勝利を挙げた山本由伸投手は、シャンパンファイトでまさかの第一声を漏らした。

今季レギュラーシーズンで6戦全敗だったブルワーズをスイープし、今季4度目のシャンパンファイト。季節が進んでいることから、NHKのインタビューに登場した山本からは、まさかの第一声が漏れた。

「むちゃくちゃ寒いです」

その最中、第1戦で好投したスネルがインタビューに飛び入りの“乱入”。2人は仲が良く、スネルは「I love YAMA」と笑顔で敬意を口にした。一緒に写真に納まった山本は、「最高のチームメートに囲まれてプレーできるのは選手として最高なので幸せです」と笑みを浮かべた。

レギュラシーズンでも12勝8敗、防御率2.49と好成績を残した。2年連続世界一へ「悔いのないシリーズにしてワールドチャンピオン、そこだけを目指して頑張りたい」と闘志を高めていた。



