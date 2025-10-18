『タウンページ』の発行が終了…「電話帳に名前が掲載されるのはステータスだった」第1号には【渋沢栄一】の名も

紙のタウンページが発行終了

昭和から平成を支えてきたものが、時代の流れとともに姿を消していく。

その中で、NTT東日本およびNTT西日本は、職業別電話帳『タウンページ』の発行を、2026年3月末で終了することを発表した（個人名も掲載していた『ハローページ』は2023年2月に発行終了）。

かつてはどの家庭でも見かけた『タウンページ』の終了まで残り半年。

昭和以降の日本の歴史とともにあった同サービスの歴史と役割を、NTT東日本サービス（株）の各担当に聞いた。

日本初の電話帳には、あの超大物たちの名前も！？

2026年3月末に発行を終了する『タウンページ』。

その歴史は想像以上に長く、今年で135年。ルーツとなる『電話加入者人名表』の第1号が1890年10月9日に発行されたのがスタートだ。

同社の営業推進本部デジタルオペレーション部基盤サービス部門長である種村則明氏は次のように話す。

「実は、日本では電話より電話帳のほうが先にサービスを開始しているんです。電話サービスの開始前は、そもそもどんなものなのかが浸透しておらず、最初の加入申し込みはわずか74名。そこで、加入促進の目的で電話のサービス開始に先んじて発行されたのが電話帳の最初です。そのおかげもあってか、電話加入者は197名まで伸び、電話帳第1号にはその方々の名前と電話番号が掲載されました」(種村氏)

なんと、電話帳は電話よりも先に登場していたのだ。現在では、個人情報の取り扱いへの意識も高まり、掲載されることを求めない向きもあるが、電話帳黎明期はどうだったのか。

「当時、電話は最新の機器だったので、経済的に豊かで先駆的な人が加入したようです。そのため、電話帳に名前が掲載されることは、むしろ社会的なステータスだったのではないでしょうか。実際、第1号の197名の中には、近代化する明治日本の立役者である渋沢栄一・大隈重信・岩崎弥太郎なども名を連ねていました」（同前）

私たちのイメージにある『タウンページ』は辞書のような分厚いものだが、掲載人数200名にも満たない第1号は、1枚の紙から始まっていたという。

1枚の紙から始まり、電話の広がりとともに掲載数も急伸したのは想像に難くないが、数が最大値を示したのは「携帯電話の登場前夜」ではなかったそう。同社同部の委託事業支援担当課長である樋口卓也氏によれば、想像以上に最近のことだったという。

「記録に残っている範囲だと、2006年に約1700万の電話番号が掲載されていたのが最大ですね。2006年というと、携帯電話が登場してかなり経つので、意外に思われるかもしれません。その頃までは、携帯電話の広がりが固定電話の減少に『完全に比例』していたわけではないということです」（樋口氏）

なお、発行部数は約6300万部を記録した2005年が最大とのこと。携帯電話やスマートフォンの登場がセンセーショナルだっただけに、固定電話と時期が二分されたように回顧してしまいそうになるが、時代はゆっくりとしたグラデーションで変化していた。

電話帳は、「電話番号を調べる」だけではなく、「広告」としての大きな役割も担っていた。電話番号がズラッと並ぶ横のスペースに、近所の中華料理店や、隣町の病院の広告が載っていたことを思い出す。

「発行部数が最大となる2000年代前半までは、今ほどインターネットが普及していなかったので、広告効果も高かったようです。また、電話帳の特性上、地域ごとにまとめて記載されているので、利用者の方にとっては地元の情報を知る利器だったと思います」（前出の種村氏）

種村氏によれば、電話帳での広告が開始されたのは1930年とのことだが、広告の掲載数が急伸したのは、民営化され『電話加入者人名表』が『タウンページ』『ハローページ』という名前に変わった1985年から。

「広告数も、電話番号の掲載数や発行部数と似たような推移をしていて、2000年が最大で約181万件の広告を載せています。ただ、やはりスマートフォンの登場の影響は大きく、2023年には広告掲載も約11万6000件と、2000年に比べて94％減少しました」(同前)

明治時代に誕生し、130年以上にわたって私たちの生活を支えてきた『タウンページ』が間も無く終わりを迎える。もう一度、郷愁とともにページをめくってみてはいかがだろう。

後編記事『発行終了のタウンページが【ネットサービス】を強化。情報社会だからこそこだわる「圧倒的信頼性」』では、スマートフォンや検索ツールの多様化の中での『タウンページ』の立ち位置と、発行終了後の未来について深掘りする。

【つづきを読む】発行終了のタウンページが【ネットサービス】を強化。情報社会だからこそこだわる「圧倒的信頼性」