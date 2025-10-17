この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【25-15-50-10ルール】富裕層はこうして資産を築いていく！これ知らないと将来の資産が減少します！』と題した動画で、貯金がなかなか増えないという悩みに対し、収入の多寡ではなく「お金の管理方法」によって資産形成の差が大きく広がる理由を詳しく解説した。



宮脇氏は「年収がいくら高くてもお金の管理ができなければ破産する人はする」と指摘。「逆に管理方法さえ知っていれば、年収がそこまで高くなくても貧困に陥るリスクは格段に減る」と強調している。今回紹介されたのは、海外の資産家らも実践しているという『25-15-50-10ルール』の考え方だ。



まずは収入の25％を将来価値が上がる「成長のため」の投資に振り分けることの大切さを強調。その具体例として「20歳から月2万円投資したAさん」と「30歳から月3万円投資したBさん」を比較し、「たった10年早く始めたAさんの方が最終的に約5,000万円も多くの資産を築けた」と説明した。宮脇氏は「アインシュタインは複利の力を人類最大の発明と呼んだが、それを実感できる結果」とし、「とにかく早く始めてしまうべき」と呼びかけた。



続いて収入の15％は「生活防衛資金」として積み立て、万一の事態に備えるべきだと提言。「株価急落時など、現金がなく慌てて資産を売る羽目になる人は、安定性が足りないから」と分析した。そのうえで「生活防衛資金は流動性が高く、元本保証のある商品に置いておく」「日本の銀行は金利が低いので、ある程度の余裕ができたら海外の預金や金利の高い口座も視野に入れるべき」など、具体的なアドバイスも披露した。



生活費など必要経費は収入の50％以内に収め、「見た目の豊かさではなく、見えない部分（資産や貯金）を重視するべき」とした宮脇氏。「収入が上がっても無意識に生活レベルを上げてしまうライフスタイルクリープの罠に注意」と強調し、「意思の力に頼るのではなく、ルールに従って口座を分けて管理すれば無駄遣いを防げる」と語った。



そして、残りの10％は純粋な「ご褒美・娯楽」に充てても良いとし、「罪悪感なく使い切ることが人生満足度にもつながる。だが、予算を守るという『ルール』を守ることが重要」と独自の視点を展開。宮脇氏は「お金は意思ではなくルールで管理することで、自然と貯まりやすくなる」と結んだ。



動画の終わりには『分けることで資産が増える王道法則』を再度アピール。「このルールを一度設定すれば、自動的に分けることが習慣になって資産運用の近道になる」とし、「ぜひ実践してみてほしい」と動画を締めくくった。