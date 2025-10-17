MOONDROP（水月雨）は、特許取得済みの平面磁界ドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン『夢回II - Golden Ages 2』が10月17日に発売された。13mmフルレンジの平面磁気ドライバーを中心に、新開発のANC（アクティブノイズキャンセリング）を採用し、従来比約4倍の変換効率と0.05％未満の低歪率を実現。高音質コーデックLDAC／LHDC（Ver.5.0 OTA対応予定）などに対応し、ワイヤレスながらハイレゾ級の音質を追求した。

22nmプロセスのSOCチップはSNR 106dB、25mW＋25mW出力を発揮。耳圧を抑えつつノイズ低減帯域を約30％拡大したANC構造により、外出時も自然な静寂と音の広がりを両立する。マットスエードのPUレザーケースが付属し、携帯性と質感も兼ね備えた。

◼︎超リニア構造による“理想の原音再生”

『夢回II - Golden Ages 2』の心臓部となるのは、13mmのデュアルサスペンション構造フルレンジ平面磁気ドライバーだ。複数のN55ネオジムマグネットを用いた磁気回路アレイが強力な磁場を形成し、リング状の駆動構造が分割振動を抑制。従来のダイナミック型よりも広い振動範囲を確保し、低歪・広帯域のダイナミックレンジを実現している。

また、独自の二重エッジ設計により剛性バランスを最適化し、フルレンジドライバーながら低消費電力化にも成功。平面駆動の弱点とされたエネルギー効率を克服し、完全ワイヤレスイヤホンでも高い分解能と音場表現を可能にした。

◼︎空間を自在に操る“3D Spatial”体験

内蔵ジャイロセンサーと専用チップにより、「ダイナミック空間オーディオ」機能を搭載。MOONDROPアプリからワンタッチで有効化でき、ヘッドトラッキングOFF／30度制限／制限なしの3モードを切り替えられる。頭部運動に連動した音像制御により、スピーカーで聴くような自然な立体感と定位感を再現。音楽再生から映画鑑賞まで、シーンに応じた臨場感を提供する。

◼︎聴き心地とデザイン性を両立

ANCの耳圧を軽減する新風道構造を採用し、屋外の風切り音や環境ノイズも低減。デザイン面では、レトロなツートーンとマットレザー調の質感で構築されたケースを採用し、ヴィンテージとモダンを融合させた。機能美と携帯性を兼ね備えた仕上がりだ。

『夢回II - Golden Ages 2』は、Amazon・楽天市場・イヤホン専門店・家電量販店などで10月17日より販売開始。価格は12,800円（税込）。LHDC Ver.5.0対応（24bit／192kHz）はOTAアップデートにより今後実装予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）