16日、DOMOTO堂本光一（46）が結婚を決意したと女性セブンプラスが報じた。お相手は、女優の佐藤めぐみ（40）。

「’23年2月に一部メディアによって堂本さんと佐藤さんの熱愛が報じられていました。ふたりは堂本さん主演のミュージカル『Endless SHOCK』の共演がきっかけで交際に発展したといいます。この報道の時点で交際期間は約10年に渡ると伝えられていて、当時から“結婚間近なのでは”と囁かれていました」（スポーツ紙記者）

その後、何の音沙汰もなく約2年半が経過。そんななか9月30日にようやく動きが。佐藤が自身のインスタグラムに以下のコメントを投稿したのだ。

《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。》（中略）

佐藤といえば、若手の頃からドラマや映画、舞台と幅広く活躍していた演技派のベテラン女優。デビュー作となったTBS系の『3年B組金八先生』が大きな注目を集める。その後、’07年に放送されたNHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』の準ヒロイン役を務め、人気女優の仲間入りを果たした。最近でも9月に最終回を迎えたフジテレビ系のドラマ『最後の鑑定人』に出演。

そんな佐藤が13歳から27年間も所属した芸能事務所を辞めたため、ネットでは“いよいよ堂本と結婚するのではないか”と騒がれたのだ。

「さらに佐藤さんは退所報告をした後、インスタグラムのアカウント自体を削除したため、ファンたちがさらにザワついたんです」（前出・スポーツ紙記者）

状況的にはゴールイン間近のように見えるが……。「すぐに結婚はないのでは」と話すのは、芸能関係者だ。

「結婚について具体的には何も決まっていないとのことです。

佐藤さんはインスタグラムのアカウントを削除していますが、一度女優業をリセットしたいという意味合いだとか。なので、女優を完全に辞めたいわけではないようですよ。ただし彼女は今、以前からハマっているカフェの仕事に興味が強いみたいです」（前出・芸能関係者、以下同）

一方、光一は4年ぶりとなるコンサートツアー『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』を開催中。いまだ第一線のアイドルとして活動中だ。

「相方の（堂本）剛さんが独立するなか、堂本さんはSTARTO ENTERTAINMENT社に残留していますが、それは同社の後輩たちの育成に力を入れたいという思いがあるようです。現役バリバリでありながら、同社の“メンター”でもあろうとする堂本さんは今、仕事に没頭中という感じですね」

お互いの道を邁進する堂本と佐藤。結婚は“今すぐ”というわけではなさそう？