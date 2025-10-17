渡辺謙＆坂口健太郎、まさかのロケ参戦！大久保佳代子とニュー新橋ビルで「へぇ」を探す

本日10月17日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、スタジオのマツコ・デラックスと有吉弘行にどれだけ「へぇ」と言わせるロケができるかを競う「へぇダービー」が放送される。

今回は俳優の渡辺謙と坂口健太郎がまさかの参戦。“世界のケン・ワタナベ”たっての希望で、大久保佳代子とともに新橋のニュー新橋ビルで「へぇ探し」のロケを敢行する。

昭和46年竣工のニュー新橋ビルには、サラリーマンに愛される絶品グルメから、テレビに映せるのか心配になってしまうようなディープスポットまで、300を超える専門店が軒を連ねる。

その中から3人は、ビルのオープン当時からあるフレッシュジュースショップや常に行列ができる洋食の有名店、中国漢方整体店、オーダーメイドで額縁を作ってくれるお店へ。

独特な野菜を使ったジュースや洋食店のナポリタン、ネパールカレーを堪能しながら、さまざまな「へぇ」を探していく。

ニュー新橋ビルならではの不思議なお店が続々登場。さらに3階の喫茶店では、ニュー新橋ビルにゆかりのある人物と遭遇も？

はたして3人はどれだけの「へぇ」を見つけられるのか？

スタジオでは、「食事の最後のひと口」についてもトーク。

「昔は味噌汁で〆ていたけど、最近は漬け物かも」と話すマツコは、「おかずで〆る」という有吉にびっくり。「餃子はフライパンから直接食べたいくらい、熱いものは熱いうちに食べたい」というマツコに有吉は…。

広島県の熊野町にある、有吉の母校の給食問題のその後についても。

以前の放送で、マツコ＆有吉が記念すべき初回の食缶給食メニューを決定。その最初の給食の日の児童たちの様子を伝える。うれしそうな表情の児童たちに有吉とマツコは？