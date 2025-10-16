1本軸のT字キャリーバーがスマート！2WAYキャリーリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売した。
■キャリーとリュック、シーンに合わせて自由自在
混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現する。両手が空くことで快適さが格段にアップし、ビジネスから旅行までマルチに対応する。
■スタイリッシュなT字キャリーバーで軽量
従来の2本軸ではなく、スリムな1本軸のT字キャリーバーを採用。収納スペースを圧迫しにくく軽量だ。高さ調整も2段階で可能なため、体格や利用シーンに合わせて快適に使用できる。
■大容量25リットルで出張・旅行に最適
スリムな外観ながら25リットルの容量を確保。1〜2泊の出張や旅行に十分対応できるサイズ。機内持込可能な設計なので、出張や週末旅行にぴったり。サイドポケットや多彩な収納で荷物を整理しやすく、使い勝手抜群だ。
■ビジネスシーンに寄り添う多機能設計
15.6型まで対応のPCポケットやタブレットポケット、小物収納に便利な多彩なポケットを装備。スマホやモバイルバッテリーもスッキリ収納できる。南京錠対応のファスナーで防犯性も高く、ビジネスシーンでも安心して活用可能だ。
■安心・快適を支える細部へのこだわり
リュック使用時にキャスターを覆うカバーや、クッション入りショルダーベルトで背負いやすさを実現。撥水加工も施されており、多少の雨でも安心だ。シンプルな黒色のデザインなので、オンオフ問わずスタイリッシュに持ち歩ける。
■商品詳細
■スマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」
■商品詳細
■スマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」
