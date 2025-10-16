鬼丸征也、JCBタッチ決済キャンペーン解説「対象カード複数枚持ちなら上限5000円還元も！」
人気ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、『JCBカードのタッチ決済でバス・鉄道の料金が30%キャッシュバック！対象カード複数枚持ちなら還元上限UP！』と題した動画を公開し、JCBカードを活用した最新お得キャンペーンの詳細とその裏技的活用方法について語った。
動画冒頭で鬼丸さんは「先日動画でチラッと結婚した旨を報告したところ、たくさんの祝福コメントを頂きました。本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べつつ、「いつかライブ配信などで妻のことについて詳しくお話しできれば」と新たな門出にも触れた。
本題ではまず、『JCBカードのタッチ決済で対象のバスや鉄道料金が30％キャッシュバックされる』という期間限定キャンペーンを紹介。その上で、「対象カードを複数枚持っていれば、それぞれに上限500円まで還元され、例えば10枚持っていれば最大5000円分まで還元できる」というマニア向けの技も明らかに。「使える方はバンバン使っちゃってください」と後押しした。
一方で、このキャンペーンの最大の落とし穴について「東日本がまさかの対象外なんですよね。関西・中国・四国・九州・沖縄のバス・鉄道・フェリー等が対象」と警鐘を鳴らし、「東日本の方は参加できません」と注意喚起。該当地域の利用者には、「キャンペーン対象のJCBカードを各自エントリーしておきましょう」とアドバイスした。
続いて、楽天経済圏や暗号資産（仮想通貨）、d払い、スターバックス、ハピタスなど様々な“お得案件”を一挙紹介。特に楽天モバイルに関しては「11月19日以降、5回線目以上の契約は事務手数料3850円が発生するようになったが、付与されるポイントで十分黒字になる」としたほか、楽天ポイントカードや楽天ペイの新キャンペーン、KFC（ケンタッキー）クーポン配布情報にも言及。「こういうのは早めに使った方がいい」と具体的なコツも伝授した。
また、「スタバのeギフトキャンペーンはお互い送り合えば両方得するが、僕はスルーします」と自身の見解を交えつつ、ハピタスのポイント交換先ルール改定にも注意を促し、「ドットマネー経由が使えなくなったのでPEXへの交換で10％増量ルートにしましょう」など、日々変わるポイント事情を細かく解説した。
最後は「今日の動画はここまでです。こうしたお得情報は出た瞬間が一番使いやすいので、ぜひ早めのエントリーと活用を心がけてください」と締めくくり、視聴者に有益な行動を呼びかけた。
