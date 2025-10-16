超拮抗！サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2025年10月シリーズ完全版）

王国ブラジルに歴史的な初勝利を収めた日本代表の10月シリーズ。

思うようにいかなかったパラグアイ戦を含め、収穫と課題を多く手にすることができた2試合だったと言えるだろう。

そんな今月の代表活動において、参加メンバー26名が着用していたスパイクを紹介する。

1．鈴木彩艶

GK／パルマ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE

2．橋岡大樹

DF／スラヴィア・プラハ

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

3．谷口彰悟

DF／シント＝トロイデン

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

4．渡辺剛

DF／フェイエノールト

着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット

5．長友佑都

DF／FC東京

着用スパイク：ニューバランス フューロン V8 ELITE

6．藤田譲瑠チマ

MF／ザンクトパウリ

着用スパイク：アディダス コパ アイコン 2

7．相馬勇紀

FW／FC町田ゼルビア

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

8．南野拓実

MF／モナコ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT

9．町野修斗

FW／ボルシアMG

着用スパイク：プーマ ウルトラ 6 アルティメット

10．堂安律

MF／フランクフルト

着用スパイク：プーマ ウルトラ 6 アルティメット

11．前田大然

FW／セルティック

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

12．大迫敬介

GK／サンフレッチェ広島

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE

13．中村敬斗

FW／スタッド・ランス

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

14．伊東純也

FW／ヘンク

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

15．鎌田大地

MF／クリスタル・パレス

着用スパイク：ナイキ ファントム 6 LOW エリート

16．安藤智哉

DF／アビスパ福岡

着用スパイク：アシックス DSライト アクロス PRO 3

17．田中碧

MF／リーズ

着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN

18．上田綺世

FW／フェイエノールト

着用スパイク：ナイキ ファントム 6 LOW エリート

19．小川航基

FW／NEC

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

20．久保建英

MF／レアル・ソシエダ

着用スパイク：アディダス F50 ELITE BAPE

21．佐野海舟

MF／マインツ

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE

22．瀬古歩夢

DF／ル・アーヴル

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

23．早川友基

GK／鹿島アントラーズ

着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット

24．斉藤光毅

MF／QPR

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

25．鈴木淳之介

DF／コペンハーゲン

着用スパイク：スボルメ デルサルマ-4 LE

26．望月ヘンリー海輝

DF／FC町田ゼルビア

着用スパイク：ミズノ アルファ 2 JAPAN

契約メーカー、最多は7名のアディダスとナイキ！以下、6名のプーマ、3名のミズノと続き、アシックス、ニューバランス、スボルメが各1名となっている。

ちなみに、コンディションの問題で招集を辞退した遠藤航が参加していればプーマが1名増え、アディダス、ナイキとともに7名で並んでいた。