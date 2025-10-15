潔癖症の俳優・犬飼貴丈、ドアノブを持つシーンで萌え袖に！？

唐沢寿明はまさにコーチ！

「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。10月14日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！今回は、ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時）から、俳優・犬飼貴丈が登場。主演の唐沢寿明演じる警視庁人事二課所属・向井光太郎の“コーチ”を受け成長していく若手刑事を演じる。

各話それぞれ若手刑事がメインとなり、犬飼は第2話のキーマン。クランクインの日には、唐沢から「第2話は君にかかっているからね」と激励、現場では芝居のアドバイスもしてくれるそうで、「本当にコーチみたいな存在」と犬飼。伊集院が「それは参考になるの？ウザいの？」と質問すると、犬飼は「参考になります」と即答しながらも…「ウザいとかって言えなくないですか？」と続け、伊集院も「いやいや、それはおかしいって(笑)」と。犬飼は「唐沢さんは嫌味なくスゴく自分が求めていることを的確に言ってくださる」と感謝しているそう。また唐沢からの豪華な差し入れの話題も。静岡での止まりロケの際、まさかの…！？先月放送した「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」出演時の裏話も。ロケの過酷さは有名だが、「聞いてた5倍ぐらい」ハードだったと犬飼。佐久間いわく「テレ東の番組は時々（ハードさを）騙して呼ぶんだよね」とのこと。さらに、生き物の種類も少なく、「探れど探れどザリガニばっかり出てくる」と犬飼。「スカしてんな」と思われないよう、「泥で汚れた手で顔拭きました」と裏話を明かし笑わせた。



実は、犬飼は潔癖症なのだが、池のような自然に対しては問題なく、「人的に潔癖症なんです」と。直箸や人の家で炊いたご飯は厳しいが、飲食店は大丈夫とのこと。学生時代、バレンタインに手作りのチョコレートをもらうこともあったが…





犬飼「バレンタインの前になったら、一回覚悟は決めます」



伊集院「これは気持ちがこもっているんだから、って」



犬飼「工程もちゃんとしているだろうと」



佐久間「あの子だったら」





伊集院「変なことして得なことはないだろうと、この関係性の中で」



犬飼「そんなはずがないだろうと思って自分を騙してっていうのはありました」



もし、この場で、進行役の中根舞美アナウンサーが「今日クッキー焼いてきたんですよ」とサプライズがあったらどうするか？という話題になると…



犬飼「なんで焼くんだろうって」



一同爆笑！



中根「それは人によるとかですか？」



犬飼「何が入っているかとかもわからないので。素手で作ったのかとか。工程が見えてないものに対しては怖いですね」



佐久間「人間性がわかってて、この人清潔で何でもちゃんとしていそうだなと思えてくると大丈夫？」



犬飼「そうですね」





すると、同じく潔癖症だという中根アナウンサーから、電車のつり革や他人の携帯電話についての質問が。





犬飼はドアノブも苦手で、ドラマの撮影中でも無意識に“萌え袖”に！？





さらに、「あれ止めてほしくて」テレ東へのクレームも！？テレ東のマスコットキャラクター「ナナナ」との撮影の際、まさかの持ち方を！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！



