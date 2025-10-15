¡Ú½Ë¡ª·ëº§¡ÛSUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ ËÜ»ï¤¬¸«¤¿Ç¯²¼ºÊ¤ÎÁÇ´é¤ÈËÌ³¤Æ»¡õ²Æì¥é¥Ö¥é¥ÖÎ¹¹Ô
¡Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó
£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤¬Æ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÂ¼¾å¤Ë¤è¤ë·ëº§Êó¹ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
Â¼¾å¤Ï·ëº§Êó¹ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ª¤ß¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¤Ë¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¯¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö·ëº§Áê¼ê¡×¤³¤½¡¢¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯£¸·î£¸Æü¡¦15Æü¹çÊ»¹æ¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»¡õ²Æì¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë»÷¤ÎÈþ½÷¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤È¹õÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤ÎÈþ½÷
£³Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î20Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÎ¹¹ÔµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë10»þ²á¤®¡¢¶üÏ©¶õ¹ÁÈ¯¤ÎÊØ¤¬ÅþÃå¡£Èò½ëÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç½µËö¤ò²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä³ØÀ¸¤¬¡¢¤ªÅÚ»º¤òÊÒ¼ê¤ËÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¥²¡¼¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤Ä½÷À¤¬¤¤¤¿¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¹õÈ±¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¡£½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤ò¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÈþ½÷¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ò¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤È´ã¶À¤È¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊÑÁõ¤·¤¿ÃË¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤è¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤êÈþ½÷¤¬»Øº¹¤·¤¿Àè¤Ø¡¢Æó¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½é¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ËÃå¤¯¤È¡¢¡Ö½ë¤¤¤«¤éÃ¦¤®¤Ê¤è¡×¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Â¼¾å¤¬¾åÃå¤òÃ¦¤°¤Î¤ò¤½¤Î½÷À¤¬¼êÅÁ¤¦ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¼«Âð¤Ï²ÈÄÂ300Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
A»Ò¤µ¤ó¤ËÀèÆ³¤µ¤ì¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ËÃå¤¤¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢£µÊ¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¶õ¼Ö¤ò½¦¤¦¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°ÅÔÆâ¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Øµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Î°ìÈÌ½÷À¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿®¸Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤È¤«¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤«¡¢¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÈÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿®¸Þ¤â¤â¤¦40²á¤®¡£²ÈÄíÅª¤Ê»Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄÂ¤¬300Ëü¡Á400Ëü±ß¤â¤¹¤ëÈà¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¿®¸Þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡ÉA»Ò¤µ¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â»Å»ö¤âÈà½÷¤Î°Õ¸þ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼¾å¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
£¶·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ³ÀÅç¤«¤éµ¢µþ¤·¤¿Â¼¾å¤ÈA»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤È¤¤¤¦Æî¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¹¤°ÎÙ¤ò¡¢ÃÎ¿Í¤È»×¤·¤¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿³æÉý¤Î¤¤¤¤¿Â»Î¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆó¿Í¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹õ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÆó¿Í¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò½¦¤¦¤È¡¢¡È°¦¤ÎÁã¡É¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
ËÜ»ï¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¸å¤âÆó¿Í¤Ï¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸«»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖFRIDAY¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â¼¾å¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£A»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ¼¾å¤¬·ÝÇ½¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¶¨ÎÏÅª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡É¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£