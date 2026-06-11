Google検索の検索結果ページの一番上に表示される「AIによる概要」はAIが情報をまとめてくれるため利便性が高い一方で、1時間に何千万件もウソをついているという調査結果があるように、その不正確さが問題視されることがあります。AIによる概要が企業について誤った情報を提示した上で修正要請にも対応しなかったとして、Googleに責任を求める判決がドイツの裁判所で下されました。Landmark German ruling declares Google's AI O