「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）史上初となる春の古馬Ｇ１・３冠を目指すクロワデュノールは金曜朝、栗東坂路を４Ｆ６６秒８−１５秒９の時計でゆったりと駆け上がると、ゲートの確認まで行った。見守った斉藤崇師は「いつも通り。変わりないですね」と順調ぶりをアピールした。今年に入り、大阪杯、天皇賞・春と連勝。肉体的にも精神的にも厳しい春の古馬３冠ロードだが、最後の１冠奪取へ向けて力を発揮できる状態まで