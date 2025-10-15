¶âÂô¡ÁÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°Ä¾ÄÌÆ»Ï©¡É¤Ë¡Ö¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×³«ÄÌ¡ª ¡Ö¥Õ¥ë4¼ÖÀþ²½¡×¤Ç¼·Èø¤Þ¤Ç¤¬²÷Å¬¤Ë¡ª ¹ñÆ»159¹æ¡Ö±©ºðÆ»Ï©¡×11·î¤Ë»ÃÄê³«ÄÌ ¸½Æ»¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¸©Æ»¤â±ä¿
Ç½ÅÐ¤¬¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¶âÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡¢À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»159¹æ±©ºðÆ»Ï©¤Î¤¦¤Á¡¢3.3km¤Î±äÄ¹¶è´Ö¤¬11·î1Æü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»Ï©¤Ç¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¤é¤É¤¦ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¹ñÆ»159¹æ¡Ö±©ºðÆ»Ï©¡×¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡¹ñÆ»159¹æ¤ÏÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤È¶âÂô»Ô¤ò·ë¤Ö±äÄ¹Ìó70km¼å¤Î°ìÈÌ¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¶âÂô¤«¤é¤Ï¤«¤Û¤¯¤ä±©ºð¤òÄÌ¤Ã¤Æ¼·Èø¤Ë»ê¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤Þ¤Ç¤ò¤Û¤Ü¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë·ë¤Ö¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á³«ÄÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿±©ºðÆ»Ï©¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ëº½ÉÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀéÎ¤ÉÍ¤Ê¤®¤µ¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤¬¤¢¤ë±©ºð»ÔÆâ¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë6.7km¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ÄÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÍÌøÄ®¤«¤é»Ö¡¹¸«Ä®¤Þ¤Ç¤Î3.3km¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤ËÁêÅö¡£¼ÖÀþ¿ô¤Ï4¼ÖÀþ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»159¹æ¤ÏÇ½ÅÐÆîÉô¤Î±èÀþ¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´´ÀþÆ»Ï©¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½Æ»¤ÏÀþ·Á¤¬¤è¤¯Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ»Ï©Éý¤¬¶¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿®¹æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åßµ¨¤Î¹ßÀã»þ¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¤¯¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤±©ºðÆ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÂô¡ÁÇ½ÅÐ¤ÎÃæµ÷Î¥Í¢Á÷¤Ê¤É¤Ï¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ËÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬Ê¬»¶¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»ö¸Î¤Î¸º¾¯¤äÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆ»159¹æ¤Î¸½Æ»¤ÏÂè°ì¼¡¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ìÉô¤¬ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î±ª²óÏ©¤È¤Ê¤ë¸©Æ»2¹æÀþ¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²¤Ê¤É¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±©ºðÆ»Ï©¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ØÄê¶è°è¤òÈò¤±¤ë¥ë¡¼¥È¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ÄÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÂ¸¡¦¿·¥ë¡¼¥È¤Î¡ÖÊ£Àþ¡×²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ñÆ»159¹æ¤Î¸½Æ»¤È±©ºðÆ»Ï©¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¸©Æ»232¹æ¡Ö¼ãÉôÀéÎ¤ÉÍ¥¤¥ó¥¿¡¼Àþ¡×¤â±ä¿¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©Æ»232¹æÀþ¤Ï±©ºð»ÔÌò½ê¤ÎËÌÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤ÆÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢159¹æ¤ËÀÜÂ³¡£ÅÓÃæ¤Î»Ö¡¹¸«ÃÏ¶è¤«¤é¿·¥ë¡¼¥È¤¬Ê¬´ô¤·¤Æ¡¢2Ï©Àþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï±©ºðÆ»Ï©¤Î»Ä¤ê3.4km¤Ë¤ª¤è¤Ö¡¢»Ö¡¹¸«Ä®¤«¤éÊõÃ£»Ö¿åÄ® Æó¸ý¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ç¹©»ö¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¤¹¤ì¤ÐÁí±äÄ¹6.7km¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£