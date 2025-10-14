NTT¥É¥³¥â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25¡×¤È¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤ËAndroid 16¡¿One UI 8¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡³«»Ï
|¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25¡×¤È¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤ÎdocomoÈÇ¤¬Android 16¤Ë¡ª
NTT¥É¥³¥â¤Ï14Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy S25 SC-51F¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy S25 Ultra SC-52F¡×¡Ê¤È¤â¤ËSamsung ElectronicsÀ½¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 16¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¹¹¿·ÆâÍÆ¤ÏNTT¥É¥³¥â¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Android 16¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖOne UI 8¡×¤Ë¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ø¼°Web¥Ú¡¼¥¸¡ØOne UI | Samsung Japan ¸ø¼°¡Ù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¹ç¤ï¤»¤ÆHPUEÂÐ±þ¤ä5G+ RATÉ½¼¨ÂÐ±þ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦Android 16¤ËÂÐ±þ
¡¡¾ÜºÙ¤ÏAndroid 16¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Android 16¤ËÈ¼¤¦µ¡Ç½¸þ¾å¤äÁàºîÀ²þÁ±
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦HPUEÂÐ±þ
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢HPUE¡ÊHigh Power User Equipment¡Ë¤ËÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÁ÷¿®ÅÅÎÏ¤ò¹â½ÐÎÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ðÃÏ¶É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¾å¤êÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£HPUE¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦5G+ RATÉ½¼¨ÂÐ±þ
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®»þ¤ÎRATÉ½¼¨¤¬¹ÂÓ°è¤Ê5G¼þÇÈ¿ô¡Ê3.7GHz¡¢4.5GHz¡¢28GHz¡Ë¤Ë¤è¤ë5GÄÌ¿®»þ¤Ï¡Ö5G¡Ü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£RATÉ½¼¨¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã²þÁ±¤µ¤ì¤ë»ö¾Ý¡ä
¡¦¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÉÊ¼Á¤ò²þÁ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¡ÊÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤¬2025Ç¯9·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Galaxy S25 SC-51F¤ª¤è¤ÓGalaxy S25 Ultra SC-52F¤ÏSamsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëGalaxy¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆËèÇ¯Á°È¾¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëGalaxy S25¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÈºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎNTT¥É¥³¥âÈÇ¤Ç¡¢Âç¤Þ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏGalaxy S24¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¤è¤ê¹âÀÇ½²½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËÈ¼¤¦¥µ¥¤¥º¤ä¼ÁÎÌ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ä¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Galaxy S25 Ultra¤ÏUWB¤äS¥Ú¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Galaxy S25¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âWi-Fi 7¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Samsung¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25¡×¤È¡ÖGalaxy S25+¡×¡¢¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤òÈ¯É½¡ªS25¤ÈS25 Ultra¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä - S-MAX
¡¦¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25¡×¤È¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤ò2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¡ª1·î31ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï12Ëü9Àé±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦NTT¥É¥³¥â¤äKDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Galaxy S25¤äGalaxy S25 Ultra¡¢Galaxy Ring¤Ê¤É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÈ¯É½¡ª²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð - S-MAX
¡¦¿·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ªÉý¶¹¡õÇö·¿²½¤Ç¤è¤ê·Ú¤¯»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡£S¥Ú¥ó¤ÏBluetoothÈóÂÐ±þ¤Ë¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 15¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎAndroid 16¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿One UI 8¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³Æµ¡¼ï¤È¤â¤Ë7À¤Âå¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¿·ÊýË¡¤ÏËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¡×¢ª¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤ÈÁªÂò¤·¤Æ²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎPDF¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤«¤é¡£¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¹¹¿·ÊýË¡¡ä
¢þÃ¼ËöËÜÂÎ¤Ë¤è¤ëÊýË¡
¡¦¡ÖGalaxy S25 SC-51F¡×Ã¼ËöËÜÂÎ¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç½ñ¡ÊPDF·Á¼°¡§1223KB¡Ë
¡¦¡ÖGalaxy S25 Ultra SC-52F¡×Ã¼ËöËÜÂÎ¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç½ñ¡ÊPDF·Á¼°¡§1223KB¡Ë
¢þ¥Ñ¥½¥³¥óÀÜÂ³¤Ë¤è¤ëÊýË¡
¡¦¡ÖGalaxy S25 SC-51F¡×¥Ñ¥½¥³¥óÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç½ñ¡ÊPDF·Á¼°¡§1167KB¡Ë
¡¦¡ÖGalaxy S25 Ultra SC-52F¡×¥Ñ¥½¥³¥óÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç½ñ¡ÊPDF·Á¼°¡§1167KB¡Ë
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¾õÂÖ¡ÊWi-FiÀÜÂ³¡Ë¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¾ì½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏËÜÃ¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¼Ëö¤Î¾õÂÖ¡Ê¸Î¾ã¡¢ÇËÂ»¡¢¿åÇ¨¤ì¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝ¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¡¢ËÜÃ¼ËöÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·°ìÉô¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ËÜÃ¼Ëö¤Ç¼Â¹ÔÃæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤¹¤ë
¡¡¡¦ËÜÃ¼Ëö¤ò½¼ÅÅ¤·¡¢ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ò½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë
¡¦ËÜÃ¼Ëö¤ÇÄ¾ÀÜ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤½ê¤Ç¡¢°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÇÈ¾õÂÖ¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ËÜÃ¼Ëö¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë
¡¡¡¦Smart Switch¤ò½ªÎ»¤¹¤ë
¡¡¡¦USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¼è¤ê³°¤¹
¡¦¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Wi-FiÀÜÂ³¡ÊnanoUIM¥«¡¼¥ÉÌ¤ÁÞÆþ¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢·÷³°Ãæ¤ËÃ¼ËöËÜÂÎ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡ÖWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½èÍý¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢°ìÀÚ¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ahamo¥×¥é¥ó°Ê³°¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ
¡¡¡¡¼è°·ÀâÌÀ½ñÎ¢É½»æ¤ËµºÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤¿¤Ï¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ahamo¥×¥é¥ó¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ
¡¡¡¡ahamoÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ïahamo¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¤ËGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Android 15¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏAndroid 16¤Ç¤ÏÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Android 16¤ËÈóÂÐ±þ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¼Ëö¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎAndroid 16ÂÐ±þÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¸µ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¡¢[¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤ÎÄÌÃÎ]¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é[ÄÌÃÎÆâÍÆ¤òÉ½¼¨/ÈóÉ½¼¨]¤Î¹àÌÜ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Á°¤ÎÀßÄêÃÍ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¸å¤Ï¡¢ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¢ª[ÄÌÃÎ]¢ª[¥¢¥×¥ê¤ÎÄÌÃÎ]¤«¤é°ú¤Â³¤ÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥©¥ë¥À¤Î»ØÌæÇ§¾Ú¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆÀßÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ºÆÀßÄê¤¹¤ëºÝ¡¢¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Î»ØÌæ¤È°Û¤Ê¤ë»ØÌæÅÐÏ¿¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¡¢¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄêÃÍ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆÀßÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¡¢¥É¥³¥â³¨Ê¸»ú¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦Galaxy S25 SC-51F¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È | ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µ¥Ý¡¼¥È | NTT¥É¥³¥â
¡¦Galaxy S25 Ultra SC-52F¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È | ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µ¥Ý¡¼¥È | NTT¥É¥³¥â
¡¦One UI | Samsung Japan ¸ø¼°