アーティスト・こっちのけんと（29）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。デビュー当時の心境について語った。

この日はお笑いタレント・狩野英孝とともに出演。以前ラジオ番組で共演した際、こっちのけんとから聞いたエピソードとして、狩野は「今でも覚えてるのが、（売れる）“自信はありました”っていう」と回想。「それって何でそう思えるんですか？」と改めて質問すると、こっちのけんとは「たぶん何個か理由はあるんですけど、大きな1個が“兄が菅田将暉”っていうのがあって」と打ち明けた。

その大胆な告白に狩野が大ウケすると、こっちのけんとは“真意”を説明。「これたぶんあんまり言ったことはないんですけど」と前置きしつつ「血がつながってる兄が、あんだけ芸能というか音楽もだし、活躍できているのであれば、自分にも多少なりとも（何か）あるんだろうって」と明かした。

これに狩野が「“何者でもないお兄ちゃん”を見て育ってますもんね？当時は、昔は」と引き取ると、こっちのけんとは「サッカー少年だった兄を見て育ってるので、自分もやったらできる何かは持ってるはずだっていう」。狩野は「それ凄いな」と感心し、「それってなかなか、どの学校でもどんな先生でもプロデューサーでも教えてくれないというか、教えようがないというか」と納得した。

するとこっちのけんとも「環境が良かったっていうのはあります」と吐露。とはいえ「やってけば何かあるなっていうのはあるんですけど、いざマクロに生活を見ると自信はない。歌がうまい人も楽器がうまい人もいっぱいいるのに、自分はアカペラしかできないっていうのはある」と葛藤も。

しかし「心の奥底には、まあ僕なら大丈夫かってみたいなのは、ちょっとありました」といい、「折れない心は持ってはいて、ただできないことは多かったので、そこから何とか、より本当の自信にするために頑張って行く、みたいなのが僕の人生でしたね」と語っていた。