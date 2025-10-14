¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Î¿ÊÂà¤Ë¤â±Æ¶Á¤«¡¡¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÉéÃ´¡×¥Ñ¥É¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬·ÀÌó2Ç¯»Ä¤·¤ÆÅÅ·â¼Ç¤
·ÀÌó´ü´Ö¤ò2Ç¯»Ä¤·¤Æ¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±11Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤éµåÃÄ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯¤Î´ü´Ö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ø¤Î»àµå½ä¤ê¡ÈÍðÆ®¡É¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä¡õ¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬·ã¹·¤ÇÂà¾ì
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¡¢¡Ø²á¹ó¤ÊÉéÃ´¡Ù¤òÍýÍ³¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¡Ö²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÌÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥È»á¤Ï2018¡Á21Ç¯¤Þ¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ò»Ø´ø¤·¡¢24Ç¯¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£ºòµ¨93¾¡69ÇÔ¡¢º£µ¨90¾¡72ÇÔ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØESPN¡Ù¤ÏÃÏ¸µ»æ¤Ë´ó¤»¤¿¥·¥ë¥È»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¾ï¤ËÂ¾¼Ô¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢»ä¤Î°Õ»×¤ÇÂà¤¯»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AJ¥×¥ì¥é¡¼GM¤Ï¡¢¥·¥ë¥È»á¤Î2Ç¯´Ö¤Î¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·´ÆÆÄ¤Î¿ÍÁª¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤â¤È¡¢Ä¾¤Á¤Ë»Ï¤á¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤éÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥Ë¥¨¥Ö¥é»á¤À¡£ËÉÙ¤Ê»ØÆ³Îò¤ò¸Ø¤ë¥Ë¥¨¥Ö¥éÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤è¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬39ºÐ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤À¡£
¡¡°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥Ë¥¨¥Ö¥é¤ò´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬°úÂà¤·¤ÆÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï°úÂà¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î´õË¾¤À¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢»ä¤â»¿À®¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¤Ò¤¸ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5.38¡£¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÇÀèÈ¯¤â1²ó0/3¤ÇKO¤µ¤ì¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÈè¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¾×·âÅª¤ÊÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]