¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡×À¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡È½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¤Æ°ãË¡·úÃÛ¡Éµ¿ÏÇ

Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Î´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Î¤ß¤Ê¤·Æ»Ï©¤ÎÀè¤Ë¤Ï£´¸Í¤Î²È¤¬¤¢¤ë¡££³¸Í¤Î²È¤Ï½»ÂðÀìÍÑÃÏ°è¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö·ú¤Ú¤¤Î¨40¡ó¡¦ÍÆÀÑÎ¨80¡ó¡×¤ÇÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢£²³¬·ú¤Æ¤Î²È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë°ì¸Í¤À¤±¤Ï35ÄÚ¤ÎÉßÃÏÆâ¤ò¤Û¤Ü»È¤¤¼þ°Ï¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤³°´Ñ¤ÎÅ¡Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹õ¤¤Å¡Âð¤¬¤¤¤ÞÀ¤ÅÄÃ«¶èµÄ²ñ¤ÇµÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¡¢¤Ï¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÃÏÌÌ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
£¹·î30Æü¡¢·è»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí³ç¼Áµ¿¤ÇÂçÄíÀµÌÀ¶èµÄ¤¬ÊÝºäÅ¸¿Í¶èÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ë¤½¤¦Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¡£
ÂçÄí¶èµÄ¤Î¼çÄ¥¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢1985Ç¯¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤È¹ý¹¾»Ô¤Î¶è¶¤Ë¤¢¤ë¸Å¤¤ÌÚÂ¤²È²°¤ÎÊª·ï¤òÊÝºä»á¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡£·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡ÖÉý£´£í°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤Ë£²m°Ê¾åÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½»Âð¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ë¡£ÊÝºä²È¤Ï£±m10Ñ¤·¤«Æ»Ï©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡ÖºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¡×Êª·ï¤È¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢1992Ç¯¤ËºÆ·úÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÄí¶èµÄ¤Ï¡ÖÎÙ¤ÎÅÚÃÏ¤â¼«Ê¬¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶Áõ¤·¤¿½ñÎà¤ò¹ÔÀ¯¤ËÄó½Ð¤·¡¢Ç§²Ä¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¡£¤¿¤ÀÅö»þ¡¢ÊÝºä»á¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç»ä¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£1996Ç¯10·î¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷½éÅöÁª¡¢¡Ç11Ç¯£´·î¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡£¸½ºß¡¢£´´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
£¹·î30Æü¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÄí¶èµÄ¤Ï¡¢¡Ö¸ø¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢°ãË¡¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ç21Ç¯¤ËÀ¤ÅÄÃ«Â¦¤Î£²m°Ê¾åÀÜÆ»¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ò¡¢°ãË¡¾õ¶·¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¡£ÊÝºä¶èÄ¹¤ÏÂçÄí¶èµÄ¤¬¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê±¦¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¡¢»þÀÞÅ·¤ò¶Ä¤°»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÅúÊÛ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Þ¤·¤¿¡¢µ¶Áõ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÊÝºä»á¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÂçÄí¶èµÄ¤¬³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Þ¤·¤¿¡¢µ¶Â¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌóÂ«¤·¤¿½ñÌÌ¡¢Ê¸ÌÌ¤Ïºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãó¼Ö¾ì
ÊÝºä»á¤Î¼«Âð¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎºÇ´ó±Ø¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤â15Ê¬¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë·ú¤Ä¡£ËÜ»ïµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Â¾¤Î£³¤Ä¤Î²È¤Ï¡Ö·ú¤Ú¤¤Î¨40¡ó¡¦ÍÆÀÑÎ¨80¡ó¡×¤ò¼é¤ëÃæ¡¢35ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·ú¤Ä¹õ¤¤²È¤Ï°Û¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ç21Ç¯¤ËÄ¢¿¬¹ç¤ï¤»¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀ¤ÅÄÃ«Â¦¤Î¡ÖÀÜÆ»¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¡×¤Ï¡¢ÊÝºä²È¤ÎÉßÃÏ¤È¹âÄãº¹¤¬¤¢¤êÉý¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÏÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ²È¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë±ª²ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶èÄ¹ÎÙ²È¤Î½»¿Í¤ÏÊÝºä»á¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖËè²ó¡¢¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤¿É½¾ð¤Çµ¢Âð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¡Ç14Ç¯12·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¹õ¤¤¤ªÂð¤Ï·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¶èÄ¹¤¬¤¦¤Á¤ÎÁ°¤ÎÊý¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢³Ê°Â¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ØºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁê¾ì¤è¤ê³Ê°Â¤Ê¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì³Ñ¤ÏºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¶èÄ¹¤Î²È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¶èµÄ²ñ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÂçÄí¶èµÄ¤Ï¤³¤¦Ê°¤ë¡£
¡Ö¹ÔÀ¯¤Î·úÃÛ¤Î³ÎÇ§¿½ÀÁ¤Ï¸½¾ì¤ËË¬¤ì°ì¸®°ì¸®¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ñÎà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ðµö²Ä¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤¬ÂçÈ¾¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£°ãË¡¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ýÆ¬¤ä½ñÌÌ¤Ç°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤·¡¢À§Àµ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¸«¤»¤«¤±¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢·ú¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¼êË¡¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡×
ÌµÏÀ¡¢ÊÝºä¶èÄ¹¤¬°°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆºÆ·úÃÛ¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨Æñ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝºä²È¤Î¡ÖÂæÄ¢µºÜ»ö¹à¾ÚÌÀ¡×¤Ë¤Ï¡Ø·úÃÛÌÌÀÑ¤Ï62.41Ö¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ233.38Ö¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝºä²È¤ÎÅÚÃÏ¤Ï35ÄÚ¤Ç¡¢114.94Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö·ú¤Ú¤¤Î¨40¡ó¡¦ÍÆÀÑÎ¨80¡ó¡×¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡Ö45.97Ö¡×¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÊÝºä²È¤Î°ì³¬¤Ï¡Ö61.26Ö¡×¤ÈÅÐµÊí¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙ²È¤ÎÅÚÃÏ¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È233.38Ö¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÙ²È¤ÎÅÚÃÏÅÐµÊí¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÊÝºä»á¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÄí¶èµÄ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖÎÙ²È¤ÎÅÚÃÏ¤â¼«Âð¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤·¡¢ºÆ·úÃÛµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÌÜ°ìÇÕ¤Ë·úÀß¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°ãÈ¿·úÃÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿µÁ¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎµÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¹Êó¹Ä°²Ý¤¬¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¶èÄ¹¤Î»ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¶èÌò½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¶èÄ¹¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×
ÊÝºä¤Î¤Ö¤È»öÌ³½ê¤«¤é°Ê²¼¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯£¹·î30Æü·è»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÅúÊÛ¤ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Âð·úÊª¤Î·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¡ØÎÙ²È¤ÎÅÚÃÏ¤â¼«Âð¤È¾Î¤·¤Æ¿½ÀÁ½ñÎà¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤È¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤¬µ¶Â¤¤ËÅö¤¿¤ë»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úÃÛ³ÎÇ§¤Ï¤ª¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìó92Ëü¿Í¤¬½»¤Þ¤¦À¤ÅÄÃ«¶è¡£¤½¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÄ¹¤¬¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë½ñÎà¤òµ¶Áõ¤·¤ÆºÆ·úÃÛ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢¶èµÄ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÄÉµÚ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÝºä»á¤Ï¶èµÄ²ñºÇ½ªÆü¤Î14Æü¤Î·è»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£