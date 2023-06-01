◇明治安田J1百年構想リーグ第16節浦和4―1水戸（2026年5月9日Ksスタ）明治安田J1百年構想リーグは2試合が行われ、東の浦和はアウェーで水戸に4―1で快勝した。田中達也暫定監督（43）は選手起用を的中させるなど就任から4連勝となった。西のC大阪は終了間際にMF香川真司（37）が今季初得点を決めるなどホーム長崎戦に3―2で競り勝った。またもや田中暫定監督の采配が的中した。今季初先発のMF早川が3得点に絡む活躍。途