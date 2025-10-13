再び注目集まる“ザ・フィスターホテル”と過去の宿泊拒否

ドジャースは13日（日本時間14日）から敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズを戦う。決戦を前に、ムーキー・ベッツ内野手に意外な不安が浮上している。過去に告白した“とあるホテル”が再びファンの間で話題となった。

ベッツは2024年8月のミルウォーキーへの遠征時、チームが滞在した「ザ・フィスターホテル」への宿泊を拒否した経緯がある。過去に幽霊が出ると噂されたホテルで、米トーク番組でも「自分の部屋に幽霊がいたら、ほとんどの人は怖がる」と幽霊への恐怖について赤裸々に語っていた。

このため、今回も同様の状況が繰り返されるのではないかと、SNSではファンの間で心配の声が上がっている。「ブルワーズ戦で1番心配なこと、オバケが出ると噂のホテルじゃありませんように。ベッツが試合どころじゃなくなる」「ベッツはどこに泊まるのかなぁ」「ミルウォーキーだったんだっけ？ またしても別なのかな？」「何か感じるものあるんだろうか汗」といった投稿が見られた。

ベッツはポストシーズンでは打率.385、OPS1.006と好調だが、今季レギュラーシーズンのブルワーズ戦では打率.095、OPS.186と振るわなかった。リーグ優勝決定シリーズは、チームにとっても重要な戦いとなる中、本来のパフォーマンスを発揮できるかどうかが注目される。（Full-Count編集部）