日本との初対戦にも出場のブラジル代表GKコーチ、味スタでデビュー濃厚な26歳GKに期待「適切なタイミング」
ブラジル代表のクラウディオ・タファレルGKコーチが日本代表戦でのAマッチデビューが濃厚なGKウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)について、「良い仕事をしてくれることを期待している」と信頼を寄せた。ブラジルサッカー連盟(CBF)公式サイトが伝えている。
タファレルGKコーチは現役時代に国際Aマッチ101試合の出場歴を持ち、1989年に行われた日本とブラジルの初対戦試合にも出場して1-0の完封勝利を収めた。同氏は味の素スタジアムで行われる14日の日本戦を前に「振り返ると、代表の歴史の一部になれたことは素晴らしいこと。そして何年も立って別の立場、GKコーチとして関わることができる。そういった思い出があり嬉しいね」とコメントした。
ブラジルは今回の活動でGKアリソン・ベッカーとGKエデルソン・モラエスが怪我のため不参加になっている。カルロ・アンチェロッティ監督はメンバー発表時に日本戦でウーゴを起用する見込みだと話しており、CBFも「火曜日にウーゴ・ソウザが日本戦でデビューするだろう」と伝えている。
26歳のウーゴはU-20ブラジル代表としての出場はあるものの、国際Aマッチの出場はない。日本でデビューを飾ることが濃厚な中、タファレルGKコーチは「十分に準備ができており、代表と所属チームで一生懸命努力を続けている」と評価。続けて「代表のユニフォームを着てプレーする彼を知るためにこうしたテストをしたい。彼にとって非常に良く、適切なタイミングだ」と期待を示した。
