SoftBankから5G対応Androidタブレット「Lenovo TAB8」が登場！

ソフトバンクは10日、携帯電話サービス「SoftBank」の新商品として画質と音質にこだわったスタイリッシュな5Gに対応したAndroidタブレット「Lenovo TAB8（読み方：レノボ タブエイト、型番：A401LV、メーカー型番：TB332ZJ）」（Lenovo製）を発表しています。発売日は2025年10月17日（金）で、発売に先立って2025年10月10日（金）より事前予約受付を実施しています。

販路はソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」など。価格（金額はすべて税込）はソフトバンクオンラインショップなどの直営店では47,520円（990円／月×48回）で、購入施策「新トクするサポート＋」の特典適用時の実質負担額は総額17,380（特典利用料0円、早期利用料25,500円を含む）となるとのこと。


Lenovo TAB8はソフトバンク向けに展開しているLenovoのAndroidタブレット「Lenovo TAB」シリーズの最新機種で、2023年10月に発売された前機種「Lenovo TAB7」に続いて2年ぶりの新製品となり、チップセット（SoC）はLenovo TAB7ではQualcomm製「Snapdragon 695 5G Mobile Platform」でしたが、Lenovo TAB8では新たにMediaTek製「MT8755」を採用し、価格を抑えたミッドレンジモデルとなっています。

画面はノッチやパンチホールといった切り欠きのないアスペクト比16：10の約11インチWQXGA（2560×1600ドット）TFT液晶ディスプレイ（約274ppi）に大画面化＆高解像度化をし、外観は引き続いてボディーはマットな質感で、ツートーンカラーがアクセントのアルミ素材による高級感のあるデザインとなっており、カラーはルナグレーとグレイシアホワイトの2色展開です。サイズは約255×166×7mm、質量は約485gで、引き続いて防滴（IPX3）および防塵（IP5X）に対応しています。



ルナグレー




グレイシアホワイト

またLenovo TAB7よりもより薄型化したスタイリッシュデザインとなり、バッテリー容量は7500mAhから6820mAhに減少しているものの、SoCやソフトウェアの省電力化などによって長時間の使用が可能で、連続待受時間は5GのNR方式におけるSA（スタンドアローン）で約705時間、4GのFDD-LTE方式で約749時間、4GのAXGP方式で約721時間、充電時間は約130分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ）となっています。

さらに立体音響技術「Dolby Atmos」を採用したクアッドステレオスピーカーを搭載しており、迫力ある映像・音響体験を楽しむことができるほか、パソコンとワイヤレス接続をすることでセカンドディスプレイとして使用できたり、本体を横向きに置いた際にセンターカメラデザインとなっているため、人物が正面に映るようになっており、オンライン会議にも最適だとのこと。加えてスマホなどとの製品間でデータなどの共有が簡単にできる「Smart Connect」やアイコンや文字などを大きく表示できる「かんたんモード」などといった多様なシーンで快適な使用を可能にする機能を搭載しています。



主な仕様は6GB内蔵メモリー（RAM）および128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、USB Type-C端子、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.2、位置情報取得（A-GPSなど）、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、顔認証、ハイレゾ音源、緊急速報メール、世界対応ケータイなど。テザリングの同時接続数は最大16台。

なお、ワンセグやフルセグ、赤外線通信、おサイフケータイ（FeliCa）、指紋認証、ワイヤレス充電、2G（GSM方式）は非対応。OSはAndroid 15をプリインストール。携帯電話ネットワークは最大通信速度が5Gで下り2.1Gbpsおよび上り113Mbps、4Gで下り838Mbpsおよび上り46Mbpsで、対応周波数帯は5G NR方式のn1およびn3、n28、n77（3.4および3.7GHz）、n78、4G LTE方式のBand 1および3、5、8、11、18、26、28、41、42、3G W-CDMA方式のBand IおよびV、VIIIとなっており、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMです。



【SoftBank Lenovo TAB8の主な仕様】
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ約166×255×7.0mm／約485g
カラーバリエーションルナグレイ、グレイシアホワイト
ディスプレイ約11インチWQXGA（2560×1600ドット）
TFT液晶
CPU（クロック数／チップ）オクタコア（2.4GHz＋2.0GHz）／MediaTek MT8755
内蔵メモリー（RAM）6GB
内蔵ストレージ128GB
外部ストレージmicroSDXCカード（別売り）／最大2TB
カメラリア有効画素数約800万画素
フロント有効画素数約500万画素
防水／防塵IPX3／IP5X
フルセグ／ワンセグ−／−
電池容量6820mAh
連続待受時間4G FDD-LTE約749時間
4G AXGP約721時間
5G SA約705時間
SIMnanoSIM／eSIM
最大通信速度
（下り／上り）		5G網2.1Gbps／113Mbps
4G網838Mbps／46Mbps
通信方式こちらをご覧ください。
Wi-Fi（対応規格、周波数）IEEE802.11a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
BluetoothVersion 5.2
OSAndroid 15
製造レノボ


