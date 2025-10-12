え、【ダイソー】で買えるの！？ 可愛くてテンション上がる♡「ディズニーポーチ」

持っているだけで気分が上がりそうな「ディズニーポーチ」。今回は見つけた瞬間「かわいい！」と声に出してしまいそうなデザインを【ダイソー】からピックアップ。使い勝手もよさそうなので、ぜひ店舗でチェックしてみて。

雲と星が浮かぶ幻想的なデザインが素敵

【ダイソー】「マチ付ポーチ（モンスターズ・インク）」\220（税込）

サリーとマイクがデザインされたマチ付きポーチは、大人女性が使いやすい優しい色味のパープルが嬉しい。背面の雲や星が透けて見え、窓から夜空を見ているような幻想的な仕掛けがおしゃれです。約23 × 17 × 4cmとやや大きめなうえにマチがあるので、旅行用としても使いやすそう。

レトロな配色が魅力のポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（ミッキー & フレンズ）」\110（税込）

ミッキーとプルートが描かれた、見ているだけで笑顔になれそうなポーチ。イエローのファスナーとくすみ感のあるキャラの色味がレトロな雰囲気です。約19 × 9cmと横長で、ペンケースやレシート入れにもぴったり。透明なので中身が見やすく、フラットタイプなのでかさばらず持ち歩きやすそう。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M