関関同立の中で「進学したらもっとも自慢できそうだと思う大学」ランキング！ 2位「立命館大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
回答者からは「立命館を卒業したと言うだけで、良いイメージが持たれるから」（20代女性／福岡県）、「かっこいいイメージがあるから」（20代女性／長野県）、「入学難易度が一番高そうな感じがするから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「偏差値で頭ひとつ抜けているから」（20代男性／大阪府）、「文武両道のイメージが強いため」（30代女性／愛知県）、「同志社大学は長い歴史と伝統を誇り、全国的に『関西の名門私大』というイメージが強いため、進学を伝えれば多くの人が『すごい』と評価してくれる大学だと思います。京都という立地も魅力で、観光地や文化的環境に恵まれている点も誇らしく感じられる要素です。また、就職活動においても評価が高く、社会人になってからも同志社ブランドが生きるため、自慢できる大学として選びました」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
その中から、「関関同立の中で進学したらもっとも自慢できそうだ」と思う大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：立命館大学／54票立命館大学は京都市に本部を置く私立大学で、西日本有数の大規模総合大学として知られています。長きにわたる歴史と伝統を持ち、数多くの著名人を輩出していることでも有名です。衣笠キャンパスには歴史的建造物も多く、豊かな自然と調和した美しいキャンパスは、四季折々の景観を楽しめます。
1位：同志社大学／206票同志社大学は、京都市に本部を置く、関西の難関私立大学の一つ。キリスト教の精神に基づいた教育を建学の精神としており、自由で国際的な学風が特徴です。レンガ造りの校舎が印象的な今出川キャンパスは、国の重要文化財にも指定されており、歴史と風格を感じさせます。文学部や法学部など伝統のある学部が多く、高い評価を得ています。
回答者からは「偏差値で頭ひとつ抜けているから」（20代男性／大阪府）、「文武両道のイメージが強いため」（30代女性／愛知県）、「同志社大学は長い歴史と伝統を誇り、全国的に『関西の名門私大』というイメージが強いため、進学を伝えれば多くの人が『すごい』と評価してくれる大学だと思います。京都という立地も魅力で、観光地や文化的環境に恵まれている点も誇らしく感じられる要素です。また、就職活動においても評価が高く、社会人になってからも同志社ブランドが生きるため、自慢できる大学として選びました」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)