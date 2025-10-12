今年は“お笑い夢のコラボ祭”をテーマに開催された、TBS系『お笑いの日2025』の1部SPサポーターをつとめたSixTONESの田中樹＆ジェシーの記念ショットが同番組公式SNSにて公開された。

写真：田中樹＆ジェシーのスマイルショットに「こっから」コラボ記念ショットも（全3投稿）

■目をくしゃっと閉じて大きな口で豪快に笑うジェシー

ふたりはそれぞれ『お笑いの日2025』で使用されたうちわを両手に持って、記念ショットを撮影。ジェシーは目をくしゃっと閉じて、大きな口で豪快に笑う姿を披露。両手を胸元にぎゅっと寄せて笑っているためか、笑顏は豪快であるものの全体の印象としてはキュートさを感じる一枚である。

■田中樹は潤んだ瞳＆白い歯を見せた爽やかスマイル

続く、田中樹の記念ショットでは、うちわの表情と同じ潤んだ瞳と白い歯を見せた爽やかスマイルを披露。笑顏が3つ並んだこの記念ショットのかわいさに和むファンも多かったようだ。

■田中樹＆ジェシーは最強ダンス芸人軍団とともに「こっから」コラボ

田中樹とジェシーは1部SPサポーターだけでなく、『お笑いの日2025』内で行われた、お笑い芸人とアーティストがコラボして競い合う「キングオブミュージックバトル」に参加。

実際に「こっから」MVでSixTONESメンバーが着用した衣装を着て、FUJIWARA 原西孝幸、さや香 石井、ジェラードン かみちぃ、キンタロー。からなる最強ダンス芸人軍団4名とともにSixTONES「こっから」をパフォーマンスした。