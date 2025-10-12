¡Ú¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ËºÆ¤Ó°Å±À¡Ä»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë²áµî¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡Ö³ÐÀÃºÞ¡õº¾µ½ÃË¡×¤Î¹õ¤¤²áµî
¡¡¤³¤³¿ô¥«·î¡¢É½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡£10·î11Æü¡¢ÊÆÁÒ¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¡¢À¤´Ö¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆÁÒ¤ÎInstagram¤Ï¡¢Á°Æü¤Î19Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡Ù·çÀÊ¤ä¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¼Âà¡¢10·î¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ç¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¤äµÞÀ¹øÄË¡¢ÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òµ¤¤Ë³Ý¤±¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ëº£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤È¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤Î¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡ÉÊóÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢2020Ç¯¤ËÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤Ë¤â¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤«¤éÅÔÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶µ¼¼¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÔGonzaloÀèÀ¸¤¬½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êµ¢¹ñ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¥¬¥µÆþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÈÎø¿Í¤¬È¾Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Îø¿Í¤Î¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤ÎÀ¼¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤Û¤ó¤Ã¤È¤³¤Î¿ÍÃË¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢±¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Õ
¡ÔÊÆÁÒÎÃ»ÒËÜ¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Ê¤Î¤«¡©ÃË±¿¤¬ºÇ¹â¤Ë°¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡Õ
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÊÆÁÒ¤Î²áµî¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ë¤â¡¢¡ÈÉÔ²º¤Ê·ÐÎò¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1999Ç¯¤Ë¡È½÷Í¥Àë¸À¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢²áµî¤Ë´ûº§¼ÔÃËÀ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬³ÐÀÃºÞ¤Èº¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤ÇÅö»þÉþÌòÃæ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¡ØFRIDAY¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ÇÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎÌö¿Ê¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·2Ç¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤·¤¿°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡ØÃË±¿¤¬°¤¤¡Ù¤ÈÃ²¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢Îø¿ÍÂ¦¤Ø¤Îµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¡¢°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á»Ï¤á¤¿¡£