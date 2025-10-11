＜生活費10万円マウント＞ママ友からお金の相談。アドバイスしたら怒っちゃった…？【第1話まんが】
私はナズナです。夫と幼稚園に通う娘との3人暮らしです。私は昔から「天然」とか「鈍感」とか言われてきましたが、自分ではよくわかりません。だけど大人になってからは、「よくわからない」では済まされないこともあるので、できるだけ相手の気持ちを汲むよう気をつけながら生活しています。とくにママ友関係ではちょっとしたことが命取り。気をつけなくてはならないと思っています……。
幼稚園のお迎えに行ったあとは、仲よしのママ友みんなでこの公園に寄るのがお決まりのパターンです。子どもたちの楽しそうな声が響くなか、私とママ友のミエちゃんは一緒に木陰のベンチに座っていました。
ため息をついて、元気がなさそうに見えるミエちゃん。何があったのか聞いてみるも、なかなか話してくれません。しかしどうやら、お金が関係する話のようです。しばらくのあいだもったいぶったあと、ようやく話し始めました。
ミエちゃんは「旦那が毎月くれる生活費がたったの10万円で少なすぎる」と言います。そして「住居費と光熱費は別」ということを強調されました。
「旦那さんと家計について話し合ってみたら？」と私が言うと、ミエちゃんはなぜだか私のことを睨んできました。
ミエちゃんは私の言葉にムッとして、「他のママ友からは10万円ももらえるなんてすごいって言われた」と言います。混乱している私を置いて、ミエちゃんは子どもを呼び寄せるとそのまま帰ってしまいました。
ミエちゃんが深刻そうな顔でお金の愚痴を始めました。「生活費が10万円」で困っているそうです。
よその家庭のことはよくわかりませんが、ミエちゃんが大変と感じるのならきっとこの金額では大変なのでしょう。
私が「話し合ってみたら？」と提案すると、ミエちゃんは急に不機嫌になって帰ってしまいました。
帰り道、私は「何か悪いこと言っちゃったのかな？」とミエちゃんの怒りの理由がわからず戸惑います。
本当に、いったい何があったのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
