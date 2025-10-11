お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、「オカザイル」としてパフォーマンスを披露し、話題となっている。

「10月9日に放送された『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）です。8月30、31日に開催された音楽フェス『a-nation』の舞台裏に、ナインティナインの2人が潜入するというものでした。相方の矢部浩之さんが通りすがりのアーティストに寿司を振る舞う『やべっち寿司』を開店し、浜崎あゆみさんや久保田利伸さん、Da-iCEさんなどが訪れました。

岡村さんは『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）の伝説企画『岡村オファーがきましたシリーズ』の象徴である“青ジャージ”をまとって登場し、通りがかったGENERATIONSメンバーとの再会を懐かしみ、その後にサプライズでステージ出演したのです。“オカレーションズ” として、EXILEの『Choo Choo TRAIN』を披露しました。このダンスは『やべっち寿司』の前でも披露され、GENERATIONSのYouTubeにもアップされています」

2007年に初めて「オカザイル」が放送されてから、変わらないキレのある動きと全力のパフォーマンスで観客を魅了すると、Xでは感動の声が相次いだ。

《オカザイル懐かしい!人生初ライブの名古屋ドームでオカザイルきてめっちゃ興奮してたなぁ》

《オカザイル懐かしい いまだに岡村さんこんな踊れるのも凄いし小森さんのダンス好きかも〜!》

年齢を感じさせないダンスを見せたオカザイルだが、ファンの間ではこんな声も。

《岡村顔から首までパンパンだけど大丈夫なん》

《だんだん三ちゃんに似てきた気が…》

と、岡村の“ふっくら”した様子を指摘する声があがったのだ。

「番組内で矢部さんも『18年前より顔パンパンやけどな。もっとスリムやったからなあ』と吐露していました。岡村さん自身も体型について、2023年に出演した番組のインタビューで『食べたいものを食べるし、気を回すことが減った』と話しています。岡村さんは2020年に結婚し、2022年には第1子が誕生しています。家庭を築いたことによる“幸せ太り”かもしれません」（芸能ジャーナリスト）

ふっくらは、家庭円満の証なのかもしれない。