ÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤Ø¥É·³¤¬ÆÃÊÌ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¡¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÎ¢Â¦¡Ä»³ËÜÍ³¿¤ØÆÏ¤±¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤
19Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÑÀï»þ¤Ë¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤ÎÄ¬¤ß¤«¤µ¤ó¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤äµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡¢4²óÎ¢½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¾ìÆâ¤âÇï¼ê³åºÓ¡£¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¬¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¬¤µ¤ó15ºÐ¤Î»þ¤ËÂè30²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖLA¤Ç¤Î»ö¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤ËÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç´ÑµÒ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡Ö¥¥¹¥«¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ä¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ë²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î°Ù¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤âLA¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢µåÃÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï»³ËÜ¤¬ÀèÈ¯¡£5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå6Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë