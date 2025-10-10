【土地選びの真実】風水で「悪い土地」はプロから見てもNG？建築士が解説するその特徴とは？！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「家を建てるなら、やっぱり風水も気になる…」って方、多いですよね。
風水で言われる「気の流れが悪い土地」って、実は建築のプロから見ても避けるべき土地だったりするんでしょうか？
今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、AIが出した「要注意な土地の特徴」をぶつけ、風水と科学的なリスクがどこで一致するのかを徹底的に解説してもらいました！
■ 形状が悪い土地：風水は「気の乱れ」、プロは「事故と使いにくさ」
AIが「気の流れが不安定でトラブルを招く」と指摘する変形地は、プロから見てもデメリットが多いです。
● 三角形の土地は「事故」と「コスト」のリスクあり
風水では気の流れが乱れるとされますが、建築的なリスクはもっと現実的です。田村さんによると、道路がY字の突き当たりにある三角形の土地は、車に突っ込まれる事故リスクが高いとのこと。さらに、デッドスペースが多くなり、建物を建てる際のコスト増にもつながります。
● 道路の突き当たりは「権利関係」を確認！
T字路などの突き当たりは、風水では「悪い気が直撃する」と避けられがちです。これに対し田村さんは、「建築的なデメリットは少ない」としつつも、分譲地の奥にある場合は、私道（しどう）の権利関係が複雑になっているケースがあるため、トラブルを避けるために必ず事前に確認が必要だと強調します。
■ 地盤と高低差：「陰の気」の正体は「水」と「湿気」だった！
風水が「陰の気がこもりやすい」として避けるべき場所は、地盤や水害のリスクという点でプロの目線と強く一致します。
1. 道路より低い土地
風水では湿気がたまりやすいとされますが、プロから見てもこれは深刻です。道路より低い土地は、間違いなく湿気がたまり、地下室や半地下はカビが生えやすい環境になります。さらに、周りの土地から雨水が集まってくるため、水関係のトラブルや浸水に見舞われる可能性が高いです。
2. 高圧電線・墓地・病院・斎場・お寺・ごみ処理場・工場線路沿い
風水で「陰の気が強い」とされるこれらの嫌悪施設について、田村さんは「建築的に構造問題はない」としながらも、騒音、振動、臭いは住む人のストレス要因になります。嫌な場合は無理に住む必要はない、という見解です。
3. 土地の履歴（沼、川、田んぼ）
風水では地盤が弱く、水の悪い気が残るとされます。田村さんは「風水うんぬんではなく」と前置きしつつ、こうした水にまつわる土地は、地盤が不安定になりやすく、地震の際の揺れやすさが高いと警告します。水害リスクも高いため、購入する場合は地盤調査や杭打ちなどの高額なコストがかかる覚悟が必要です。
【まとめ】風水で「良い土地」は、プロから見ても「住みやすい土地」
風水で良いとされる「形状が整っている（長方形）」「日当たり風通しが良い」「四神相応の地形（北に山、南に平地など）」といった特徴は、建築的にも住みやすく、コストが抑えられ、構造的にも安定しやすい土地であるという点で一致しています。
■ 失敗しないための最終鉄則
皆さんは風水や方角、利便性など「自分が気にしたいポイント」に集中して徹底的に選んでください。
しかし、建物のコンディションだけは、専門的な知識がないと分かりません。
株式会社さくら事務所のホームインスペクターは、不動産会社や売主とは違い第三者的な立場にいるため、建物のコンディションを客観的に把握し、不必要なお金がかかる家を避けるためのアドバイスが可能です。
専門知識を持つプロに相談し、「安心」を手に入れてから、理想の土地でマイホーム計画を進めましょう！
