ビールやチューハイなどのお酒が最大14％オフに【Amazonプライム感謝祭】
いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。
今回はビールや発泡酒などをご紹介。人気商品は早々に売り切れることもあるので早めのご購入がおすすめです！
→ Amazon「お酒」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
→ Amazon「お酒」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
今回はビールや発泡酒などをご紹介。人気商品は早々に売り切れることもあるので早めのご購入がおすすめです！
→ Amazon「お酒」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」
洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」
麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」
飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」
サントリー生ビール 350ml 24本 【絶対もらえるMYサン生缶キャンペーン】 [6缶包材なし] [サントリー ビール] 1ケース
4,599円 → 4,197円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
溢れだす華やかな香りと深いコク「サントリー ザ・プレミアム・モルツ」
ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本 サントリー ビール プレモル 生ビール 缶ビール ギフト 神泡
5,428 円 → 4,998 円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
192か国以上で愛飲されているプレミアムビール。「ハイネケン」
ハイネケン 缶 Heineken [ ビール 350ml x 24本 ]
5,090円 → 4,598円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
爽快な飲みやすさとしっかりした麦の味わい。糖質0「アサヒスタイルフリー<生>」
果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ レモン」
KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ レモン レモンサワー 酎ハイ お酒
3,498 円 → 3,098円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追及。「サントリー 角ハイボール」
ほのかな柑橘の香り。「こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー」
その他のおすすめ商品
サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]
4,413円 → 3,838円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】氷結 本搾り チューハイ 350ml×20本 キリン 氷結&本搾り 10種 飲み比べセット サワー 酎ハイ お酒
2,969円 → 2,798円（6%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
→ Amazon「お酒」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります