ビールやチューハイなどのお酒が最大14％オフに【Amazonプライム感謝祭】

いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。今回はビールや発泡酒などをご紹介。人気商品は早々に売り切れることもあるので早めのご購入がおすすめです！

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」

飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」

溢れだす華やかな香りと深いコク「サントリー ザ・プレミアム・モルツ」

192か国以上で愛飲されているプレミアムビール。「ハイネケン」

爽快な飲みやすさとしっかりした麦の味わい。糖質0「アサヒスタイルフリー<生>」

果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ レモン」

口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追及。「サントリー 角ハイボール」

ほのかな柑橘の香り。「こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー」

その他のおすすめ商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。