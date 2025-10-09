家族4人でディズニーに行く予定ですが、一日の支出が正直不安です…。チケット・食事・お土産まで含めた予算って？

チケット代は家族で約3万円台が目安

2025年現在、東京ディズニーランドの1デーパスポートは変動価格制ですが、おおよそ以下の料金帯です。

・大人（18歳以上）

→9900～1万900円

・中人（中高生12～17歳）

→8300～9300円

・小人（4～11歳）

→5900～6300円

仮に「大人2人＋小学生2人」で計算すると、

大人：1万円 × 2＝2万円

小人：6000円 × 2＝1万2000円

合計 3万2000円前後 が基本的な入園料となります。

食事代は1日3食＋おやつで約1万8000円

パーク内のレストランやフードブースはどこも魅力的です。ハンバーガーやカレーなら手軽に済ませられますが、キャラクターダイニングなどを利用すれば単価は上がります。

・ランチ

1人あたり1500～2000円

・ディナー

1人あたり2000～2500円

・スナックやドリンク

1人あたり1000円程度

家族4人分では、

（1800＋2300＋1000）×4 ≒ 1万8000円前後。

もし「パーク限定スイーツ」や「ポップコーンバケット」なども楽しみたいなら、＋2000円ほど余裕を見ておくと安心です。

お土産代は思い出も一緒に1万円前後

お土産は気づくとつい増えてしまう出費の代表格。子どもがキャラクターグッズを欲しがるのは当然ですし、大人も限定スナックや雑貨を見たら手が伸びてしまいます。

・子ども向け（ぬいぐるみ・文房具など）

1人あたり2000～3000円

・大人向け（お菓子・雑貨など）

1人あたり2000円前後

合計で8000～1万2000円程度が現実的です。「お土産代1万円ルール」を作っておくと、買いすぎ防止になります。

交通費は都内在住で6000円ほど

都内から電車を利用してパークへ向かう場合、往復1000～2000円／人、車を利用して向かう場合は高速＋ガソリン＋駐車場料金を合わせて5000～8000円程度です。

都内在住なら6000円前後が目安です。遠方からの場合は、宿泊費も加算されるため別途1～3万円を想定しておきましょう。

ここまでをすべて合計すると、

・チケット代

約3万2000円

・食事代

約1万8000円

・お土産代

約1万円

・交通費

約6000円

合計＝約6万6000円（目安）。

つまり、家族4人でディズニーランドを1日満喫するなら6～7万円の予算が妥当です。「特別な日」として考えれば、それに見合う価値がある体験と言えるでしょう。

節約しながら楽しむコツ

ディズニーは工夫次第で、出費を抑えつつも満足度を下げずに楽しめます。



１．平日・オフシーズンを狙う

混雑も少なく、チケットも安めの日を選べます。



2．食事のタイミングをずらす

混雑時間を避けて食べることで、時間を節約しつつゆっくり楽しめます。



3．持ち込みOKのお菓子で小腹を満たす

軽いお菓子や飲み物を持参して、食費を節約。



4．お土産は“思い出のひとつ”を選ぶ

無理にたくさん買わず、「その日一番楽しかった思い出」にひもづくアイテムを一つだけ選ぶのもおすすめ。

“計画力”で素敵な思い出づくりを

東京ディズニーランドで過ごす1日は、家族にとって一生の思い出になります。チケット代・食事・お土産・交通費を合わせて約6～7万円。決して安くはありませんが、楽しい思い出になるはずです。

出費を「負担」としてではなく、「幸せな時間への投資」と考えると、心から楽しめます。家族みんなで計画を立てながら、素敵な1日になるといいですね。

出典

株式会社オリエンタルランド パークチケット

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー