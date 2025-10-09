クレーマーの罵声を浴びたコンビニ店員が涙→目撃した女性がかけた“救いの一言”

暴言や理不尽なクレームを店員にぶつける「カスハラ」は絶えず問題視されている。投稿を寄せた50代女性（石川県）は、客として訪れたコンビニで衝撃的な現場に居合わせた経験を明かした。

「収納代行の支払いをしていた女性が、レジをしている店員の女の子に『あんたバカじゃないの?』とか『アホか』みたいな事をかなり大声で言っていた」

トラブルの原因こそ不明だが女性客の剣幕はすさまじく、「帰るまで暴言を吐き続けていました」と投稿者は振り返る。（文：湊真智人）

年長者のアドバイス「気にせんと居ればいいよ」

こうした横暴な振る舞いを受けても、女性店員は「ありがとうございました」と挨拶し仕事をやり切っていたという。しかし心は限界を迎えていたようで、次の客である投稿者の顔を見るなり泣き出してしまった。

すかさず他の店員が代わったというが、投稿者は自身が目撃した状況をこう伝えた。

「さっきの女性が暴言を吐いていた。ずっとガマンしていたみたい」

後でその店員が責められることのないよう、投稿者なりの気遣いを発揮したのだ。ほどなくその店員が姿を見せたようで、投稿者は重ねて次のように「アドバイス」をしたという。

「ああいうお客さんの暴言は聞き流せばいいよ。あんなお客さんは滅多に居ないから、気にせんと居ればいいよ」

この優しい言葉は、店員の心の傷を少しは癒したに違いない。

