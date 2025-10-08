ここ数日、女優・米倉涼子の動向をめぐり、世間では心配の声があがっている。

「イベントのドタキャンが続いているんです。米倉さんは、10月6日、都内で行われた『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に参加する予定だったのですが、体調不良によりやむなく欠席することになったそうです。さらに、『NEWSポストセブン』の報道では、9月に参加予定だった『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』を欠席。さらに、『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』アンバサダー辞退に伴い、プレス発表会が中止になったと伝えられています」（芸能記者）

ここ数年の米倉は、体調面の不安に悩まされてきた。2019年に脳脊髄液減少症を患っていることを発表。その後も急性腰痛および仙腸関節障害による運動機能障害により、ドクターストップがかかったとして、2022年、主演が決まっていたミュージカル『CHICAGO』を降板している。

手術を経て、回復したことを報告した米倉だが、2024年10月には、ドラマシリーズ『ドクターX』で長年共演してきた俳優・西田敏行さんの訃報があり、突然の出来事にInstagramで《悲しすぎて 悲しすぎて まだ信じられません》と悲痛な胸中をつづっていた。

「定期的に更新を続けてきたInstagramも、ここ2カ月ほど投稿が途絶えていて、ファンからは体調を気にかけるコメントが相次いでいます。今年6月にスイスの時計ブランド『ウブロ』のイベントに出席した時には、“激やせ”ぶりが心配を集めていたため、今回の連続ドタキャンで、余計に注目を集めているようです」（芸能記者）

今年7月には、人材会社「アクシスコンサルティング」CMキャラクターに就任していたはずだったが、YouTube上にアップされていたCM動画が、いつのまにか削除される事態にも陥っている。Xでは、不穏なニュースが続く米倉に心配の声が続出している。

《米倉涼子大丈夫か…めちゃくちゃ俳優として、人として憧れてる存在だから無理なさらず》

《米倉涼子どうしたんだろう大丈夫なのかな》

《ちょっとザワザワ…米倉涼子さんになんかあったの？すごく心配なんだけど…》

多くの人々に愛されている米倉だけに、ファンの心配は計り知れない。