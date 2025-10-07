【サンリオ】レトロデザインのミニランチBOXキーホルダーとminimini折りたたみテーブル登場！
サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」と、「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」が、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中だ。懐かしアイテムがミニチュアで登場！
＞＞＞ミニランチBOXと折りたたみテーブルをチェック！（写真19点）
レトロなデザインのサンリオキャラクターズアイテム「ミニランチBOXキーホルダー」と「minimini折りたたみテーブル」は、手のひらサイズなのに折りたためる仕様まで再現されている。
食べ終わった後に折りたたんで持ち帰っていたあの頃を思い出す、ランチBOXがミニチュアキーホルダーになって登場。レトロなデザインの「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」は、「ハローキティ」「みんなのたあ坊」「あひるのペックル」「リトルツインスターズ」「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」の全6種がラインアップ。
お手持ちのミニチュア雑貨と組み合わせてお部屋に飾るだけではなく、ボールチェーンが付属しているため、キーホルダーとしてバッグやポーチに付けて使用できる。
そして、昔お部屋で使っていた方には懐かしい、サンリオキャラクターズの折りたたみテーブルが、手のひらサイズになって登場。スクエアの形にレトロなデザインの「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「マイメロディ」「チアリーチャム」の4種のほか、テーブルがハローキティの顔の形をしたダイカットデザイン2種のラインアップで、いずれも飾って楽しめるアイテムだ。
実際に折りたためる仕様で、お家にそのまま飾るだけではなく、お手持ちぬいぐるみやマスコットと一緒に、おでかけ先での撮影も楽しめそう。
昔使っていたアイテムを集めてみては。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L650020
