全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・門前仲町の焼酎酒場店『杉六』です。

前割りした麦焼酎のまろやかさと香りにぐんと引き立つ料理の味

かつての焼酎ブームの折にオープンし、長らくカウンターに立ってきた店長の野田兼誠さんもまた、焼酎に身も心もからめとられたひとり。バックバーにはそんな彼のアンテナに引っかかったボトルがズラリ。

芋も米もとまんべんなく揃えるなかでも、やはり麦は料理との合わせに欠かせぬ存在だ。その料理の柱となるのが南アルプスの美桜鶏。素材を立たせたシンプルな焼き物に持ってきたのが、水と麦焼酎をほぼ半々にして寝かせた前割りのお銚子だ。

前割り焼酎Craftsman多田キャンティブラウン680円、焼物5種盛合わせ1980円

『杉六』（料理）焼物5種盛合わせ 1980円 （ドリンク）前割り焼酎 Craftsman多田キャンティブラウン 680円 皮目をパリッと炙ったモモ肉、ワサビと柚子胡椒をあしらったササミ、新鮮でクセのないレバーや砂肝がつく

前割りに麦というのも珍しいし、この時季に燗というのも乙なもの。試してみれば部位ごとの滋味を、ふくよかな香りと加水熟成のまろやかなコクが包み込み、ほっと心がほぐれるペアリング。

もちろん今注目が集まる新しいタイプの味わいや、はたまた昔ながらの造りを続ける酒蔵のボトルも揃え、焼酎好きの全方向をカバーしてくれる。

『杉六』店長 野田兼誠さん

店長：野田兼誠さん「今だけのお楽しみ、夏酒もたくさんありますよ」

『杉六』

［住所］東京都江東区門前仲町1-5-2・1階

［電話］03-3643-1777

［営業時間］17時〜24時（フード23時、ドリンク23時半LO）※土は〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄東西線ほか門前仲町駅4出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

