東京ディズニーリゾートの冷凍食品「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」

2025年11月10日より、パークでおなじみの「ミッキーチュロス(チョコレート)」をイメージした冷凍チュロスが初登場。

おうちで手軽にパークにいる気分を楽しめる、パークフードファン待望のメニューです☆

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味)

価格：5,000円

発売日：2025年11月10日(月)

販売場所：東京ディズニーリゾート・アプリ

※パーク入園後にアプリでのみ購入できる商品です。

セット内容：チュロス (チョコレート味) 4本×5袋（計20本）、ホワイトチョコフレーバーシュガー 100g(5袋)、紙袋20枚

「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、パークで販売している「ミッキーチュロス(チョコレート)」をイメージした冷凍食品が初登場！

オーブントースターなどで温めるだけで、外はカリカリ、中はふんわりとした食感が楽しめます。

付属のホワイトチョコフレーバーシュガーをまぶし、ディズニー・クリスマスをモチーフにしたデザインの紙袋に包めば、まるでおうちがパークに☆

手軽にパーク気分を味わえる、クリスマスにぴったりのスイーツです。

パークでおなじみのチュロス。

チョコレートの豊かな風味が、おうちでのリラックスタイムを特別なものにしてくれます。

たっぷり20本入りなので、クリスマスパーティーで家族や友人とシェアするのにも最適です。

おうちで気軽にパークのレストランメニューが楽しめる、ファン待望の冷凍チュロス。

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味)の紹介でした。

“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイドはこちらで紹介しています。

