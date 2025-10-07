おうちでパーク気分！東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味)
東京ディズニーリゾートの冷凍食品「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」
2025年11月10日より、パークでおなじみの「ミッキーチュロス(チョコレート)」をイメージした冷凍チュロスが初登場。
おうちで手軽にパークにいる気分を楽しめる、パークフードファン待望のメニューです☆
東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味)
価格：5,000円
発売日：2025年11月10日(月)
販売場所：東京ディズニーリゾート・アプリ
※パーク入園後にアプリでのみ購入できる商品です。
セット内容：チュロス (チョコレート味) 4本×5袋（計20本）、ホワイトチョコフレーバーシュガー 100g(5袋)、紙袋20枚
「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、パークで販売している「ミッキーチュロス(チョコレート)」をイメージした冷凍食品が初登場！
オーブントースターなどで温めるだけで、外はカリカリ、中はふんわりとした食感が楽しめます。
付属のホワイトチョコフレーバーシュガーをまぶし、ディズニー・クリスマスをモチーフにしたデザインの紙袋に包めば、まるでおうちがパークに☆
手軽にパーク気分を味わえる、クリスマスにぴったりのスイーツです。
パークでおなじみのチュロス。
チョコレートの豊かな風味が、おうちでのリラックスタイムを特別なものにしてくれます。
たっぷり20本入りなので、クリスマスパーティーで家族や友人とシェアするのにも最適です。
おうちで気軽にパークのレストランメニューが楽しめる、ファン待望の冷凍チュロス。
東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味)の紹介でした。
続きを見る
“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイドはこちらで紹介しています。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post おうちでパーク気分！東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・クリスマス2025”チュロス(チョコレート味) appeared first on Dtimes.