全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・世田谷区の尾山台にあるもつ焼きの店『もつ焼たいじ』です。

極上もつ焼きに極上ボール禁断の反復

「もつ焼きで呑むなら、やっぱり『カタく』なくちゃ」と、店主の柴太二さん。んん、「カタい」ってどういうこと？

「酎ハイなどで、ベースの焼酎が濃いことなんです」。

なるほど、『たいじ』の酎ハイ、サワー類はすべて焼酎が100cc。たしかにカタい。そして、オソロシイほど旨い。

朝挽きの新鮮なもつを丹念に仕込み、炭火で丁寧に焼きあげる。その極上のもつ焼きに「一番合う」と、柴さんが推すのは「極上ボール」。

もつ焼（右から）かしら・ちれ・はつ各200円、毛利豆腐店さんの厚揚げ280円、れば刺（低温調理）590円、極上ボール530円

「極上宝焼酎」に梅エキスのほのかな甘みとレモンの酸味、そして炭酸でさっぱり。もつ焼き、ボール、もつ焼き、ボール……と反復し、すっかりいい気分。これはもう禁断のペアだ。

『もつ焼たいじ』店主 柴太二さん

店主：柴太二さん「甲類はすべて「宝焼酎」を使ってます。品質がよく、おいしい！」

［住所］東京都世田谷区尾山台3-10-9

［電話］03-6809-8955

［営業時間］17時〜22時、土：14時〜売切れ次第終了

［休日］日、他不定休あり

［交通］東急大井町線尾山台駅から徒歩3分

