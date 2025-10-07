¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÏ¯Êó¡©¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÈá¤·¤¡Ö0/8¡×¡ÄÊÆ¥Õ¥¡¥óÄÀÄË¡ÖÍê¤à¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×
Âè1Àï¤ÏÂçÃ«Áê¼ê¤Ë3ÅÀ¤òÀèÀ©¤â¡Ä
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£3ÀïÀè¾¡¤ÎÃ»´ü·èÀï¤ÇÂç¤¤ÊÀè¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤°ìÇÔ¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öº£Ç¯¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1Àï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2²ó¤Ë»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£¤·¤«¤·3²ó°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢7²ó¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇºÇ½é¤Ë2»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£À§¤¬Èó¤Ç¤â1¾¡1ÇÔ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡¢MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÂè2Àï¤òÁ°¤Ë¡ÈÉÔµÈ¡É¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÄÌ»»0¾¡8ÇÔ¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤ÎÎôÀª¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤·¡¢Âè1Àï¤òÍî¤È¤¹¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤ÁÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤â1¾¡3ÇÔ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1Àï¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤¿»ö¼Â¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÍê¤à¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¡Öº£Ç¯¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¡Ö²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÈà¤é¤ËÉÔÍø¤À¤¬¡¢10·î¤Ë¤ÏÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤Þ¤¿Éé¤±¤ë¤Í¡×¡Ö0-9¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÂè2Àï¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÈµÕ¶¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë