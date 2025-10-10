映画『トロン：アレス』オリジナルフリスビーを3名様にプレゼント！
今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『トロン：アレス』オリジナルフリスビーを3名様にプレゼントいたします！
世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻。まさに映像エンターテイメントの歴史を変えた伝説の映画『トロン』。ジェームズ・キャメロン、ジョージ・ルーカス、ピーター・ジャクソン、ティム・バートン、ウォシャウスキー兄弟など名だたる映画監督に影響を与え、本作をきっかけにCGアニメーションの可能性を模索し始めたピクサー創始者ジョン・ラセターは、「『トロン』がなければ『トイ・ストーリー』は生まれなかった」と発言するなど、後に誕生する様々な作品に影響を与えてきました。その最新作『トロン：アレス』が10月10日(金)に日米同時公開。
1982年に公開された『トロン』は、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いています。現実世界からコンピューター・システムの“デジタル世界”へ侵入するという画期的な設定と、世界で初めて長編映画としてCGを本格導入したまさに“映像革命”ともいえる新たな映像体験は、社会現象を巻き起こしました。
その28年後の2010年には続編の『トロン：レガシー』が公開。青白く輝くネオンを基調とした、かつて誰も見たことがなかった、当時最先端の究極の映像体験は多くのファンを魅了。ダフト・パンクが手掛けた楽曲も大きな話題となり、映画の枠を超えたセンセーションを巻き起こしました。その後、「トロン」シリーズはゲームにも展開され、フロリダのマジックキングダム・パークでは、本シリーズに登場するバイク“ライトサイクル”のアトラクションも登場するなど、今もなお多くの人々やクリエイターに影響を与える世界的な人気コンテンツのひとつとなっています。
そんな伝説的シリーズから生まれた最新作『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来。人間たちを脅かしていく――。
主人公は、現実世界でAIプログラムの実体化が成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも……。
本作の音楽を担当するのは、世界的ロックバンドNIN（ナイン・インチ・ネイルズ）。『ソウルフル・ワールド』でアカデミー賞作曲賞受賞のトレント・レズナー＆アッティカス・ロスが手掛けるテクノロックなサウンドによって、赤いレーザー煌めくデジタル世界が、現実世界を勢いよく“侵食”していくスリルや臨場感を加速させます。ディスクを使ったAI兵士たちの戦闘シーンや、高スピードの戦闘マシンの出現、炎に包まれる爆破シーンなど、息をのむようなアクションシーンが畳みかけるように続く先に、どのようなドラマが待ち受けているのか。未だかつてない“映像体験”がついに幕を開ける――。
★★プレゼント概要★★
『トロン：アレス』オリジナルフリスビーを抽選で3名様にプレゼント！
■応募方法：ライブドアニュースのXアカウント（@livedoornews）をフォロー＆以下のポストをリポスト
■受付期間：2025年10月10日（金）〜10月17日（金）
※応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」のアカウントからXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
キャンペーン規約はこちらをご覧ください。
■当選者確定フロー
・当選者発表日／10月20日（月）
・当選者発表方法／応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。
■映画『トロン：アレス』公開情報
■タイトル：『トロン：アレス』
■公開日：大ヒット公開中！
■監督：ヨアヒム・ローニング（『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』、『マレフィセント２』）
■キャスト：ジャレッド・レト（『スーサイド・スクワッド』）
原題：『Tron:Ares』
©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
