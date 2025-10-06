公式YouTubeチャンネル内で言及

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、故郷での知られざる過去を明かした。地元・富山を巡った中、幼少期時代に思いを馳せながら1時間100円の“アルバイト”に言及した。

自身の公式YouTubeチャンネルの企画で、富山を訪れた八村。母校である奥田中学校でバスケ部の恩師と対面した様子や、かつて暮らしていた団地にも現れ「やばいですね。本当に」と懐かしんでいた。

車での移動中には「小さい頃、おじいちゃんに行かされてた」という銭湯の近くを通過。「背中洗わされてた。1時間100円。やばかったな」と言い、話題は幼少期の知られざる話に。

八村は「1時間100円をすごい大きいと思っていたもん。100円でむっちゃマッサージとかして。こき使われて。ちょっとなんか言うたびに100円。お菓子とか買ったりして」と回想。幼少期ならではのエピソードを笑顔で振り返り、感慨に浸っていた。

八村は明成高校、ゴンザガ大学で活躍した後、2019年のNBAドラフトで日本人初の1巡目指名を受けてウィザーズに入団。23年にレイカーズへ移籍した。スポーツ選手の契約にフォーカスした米データサイト「スポトラック」によると、今季の年俸は1825万9259ドル（約27億4000万円）。名門チームのスターティング5に定着したスターにも、庶民的な過去があった。



（THE ANSWER編集部）