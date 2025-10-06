¡ÚÂáÊá¡Û²¼Ãå¤òÅð¤ß¸«¤Ä¤«¤ë¢ªÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÏÓ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¡Ä¡¡16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤ò»ö¸å¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá～²¼´Ø·Ù»¡½ð
½÷ÀÍÑ¤Î²¼Ãå¤òÅð¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤êÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÃËÀ¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ²¼´Ø»Ô¤Î¼«¾Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤¬»ö¸å¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¾Î¡¦²¼´Ø»Ô¤Î16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£
²¼´Ø·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¾¯Ç¯¤Ï²¼´Ø»ÔÆâ¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤Î²È¤Î³°¤Ë´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤Î½÷ÀÍÑ²¼Ãå¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¡¢ÈÈ¹Ô¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÃËÀ¤Ë±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÃËÀ¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÈÈ¹Ô¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ç¾¯Ç¯¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯Ç¯¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤ÉÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£