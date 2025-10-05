5Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖRoomba 105 Combo¡×¡Ê3Ëü9800±ß¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼Anker¤Î¡ÖAuto-Empty C10¡×¡Ê2Ëü9980±ß¡Ë¤ò¡¢²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÀÐ°æÏÂÈþ¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¡£
É®¼Ô»£±Æ
º¸¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¡ÖAuto-Empty C10¡×¡¢±¦¤¬¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖRoomba 105 Combo¡× - É®¼Ô»£±Æ

¢£¥ë¥ó¥Ð¤è¤ê1Ëü±ß°Â¤¤Ãæ¹ñÀ½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡Ä

ºÇ¶á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¹â²Á³Ê²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿·À½ÉÊÈ¯É½¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¡¼ï¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤â³Æ¼Ò¤«¤éËèÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯Á°¤ÎÆ±²Á³ÊÂÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ­Ç½¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤­¤¿¡£

º£²ó¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖRoomba 105 Combo¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Á³Ê 3Ëü9800±ß¡¢°Ê²¼¥ë¥ó¥Ð¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼Anker¤Î¡ÖAuto-Empty C10¡×¡ÊÆ±2Ëü9980±ß¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¡£

¤É¤Á¤é¤â5Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡Ö¿å¿¡¤­¤ÎÍ­Ìµ¡×¤È¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­Ìµ¡×¤À¡£

¢£¥ë¥ó¥Ð¤È¥¢¥ó¥«¡¼¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È

¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¿¡¤­¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¥ë¥ó¥Ð¤Ï¼«Æ°¤´¤ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¿å¿¡¤­¤Ï¤Ç¤­¤ë¡£

¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸µ¡Ç½¤È¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÁÝ½ü¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤òµÛ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ëµ¡Ç½¤À¡£¥´¥ß¤ÏËè²ó¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£

É®¼Ô»£±Æ
º¸¡Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç½¼ÅÅÂæ¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤­¤á¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¡¡±¦¡Ë½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡£¤³¤³¤Ë¥´¥ß¤òÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¥ë¥ó¥Ð¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¿¡¤­µ¡Ç½¤Ï¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÃåÃ¦¤¬¤Ç¤­¤ë¡£µÛ°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¿¡¤­ÁÝ½ü¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤ÏµÛ°ú¤Î¤ß¡¢¿å¿¡¤­¤Î¤ß¡¢µÛ°ú¡Ü¿å¿¡¤­¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£

É®¼Ô»£±Æ
º¸¡Ë¥ë¥ó¥Ð¤Ï½¼ÅÅÂæ¤Ë¤´¤ß¼ý½¸µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¡±¦¡Ë¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¿¡¤­¤¬¤Ç¤­¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¤É¤Á¤é¤âµ¿»÷¥´¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¡£Éô²°¤Î¶ù¤Ë¹õ¤¤ÈùºÙ¤Êº½¤È¾¯¤·Âç¤­¤¤¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥È¥¤¥ìº½¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë²¼¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¿»÷¥´¥ß¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿ÍÌÓ¤È¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥È¥¤¥ìº½¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£

¢£°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤¹¤ë

ºÇ½é¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤òÏ¢·È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤À¡£¥ë¥ó¥Ð¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖClearView LiDAR¡×¤¬Éô²°¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ºîÀ®¤·¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤Ç¤­¤ë¡£

É®¼Ô»£±Æ
¿ôÊ¬¤Ç¤Ç¤­¤ë¥Þ¥Ã¥×¡£Éô²°¤Î»ØÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡¦¿å¿¡¤­¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤­¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÓ¤È¥´¥àÀ½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥´¥àÀ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÛ°úÎÏ¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£º£²óÈæ³Ó¤·¤¿¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë·Á¾õ¤À¤¬¡¢Éý¤Ï1.5¥»¥ó¥Á¤Û¤ÉÂç¤­¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÁÝ½ü¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤Ï¹­¤¤¡£

É®¼Ô»£±Æ
¾å¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¡¢²¼¤¬¥ë¥ó¥Ð¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¡£¥ë¥ó¥Ð¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤­¤¤ - É®¼Ô»£±Æ

¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Î¤ß¡¢¿å¿¡¤­ÁÝ½ü¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡Ü¿å¿¡¤­ÁÝ½ü¤ÎÀßÄê¤«¤éÁªÂò¤Ç¤­¤ë¡£¿å¿¡¤­ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¿¡¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¿å¤ò¼«Æ°¤ÇÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

É®¼Ô»£±Æ
¥ë¥ó¥Ð¤ÎÃåÃ¦¼°¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¡£¼ý½¸¤·¤¿¥´¥ß¤âÆ±»þ¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¢£¼ÂºÝ¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤òÁÝ½ü¤·¤¿

¤Ê¤ª¡¢Ç¨¤ì¤¿¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Ç¨¤ì¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¡£¼«Æ°¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¡¤­ÁÝ½üÃæ¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥â¥Ã¥×¤¬¾è¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Î¤À¡£

¤¿¤À¤·¡¢¿å¿¡¤­µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤ÏÁÝ½ü¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤âÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤ËµÛ°ú¤À¤±¤ÎÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¡£

É®¼Ô»£±Æ
¿å¿¡¤­¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤È¾è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÏÁÝ½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éô²°¤Î¶ù¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¤¥¹¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¾ã³²Êª¤ÎÇ§¼±¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÙ¤¤µÓ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÙ¤¤µÓ¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ - É®¼Ô»£±Æ

Éô²°¤Î¶ù¤ËÃÖ¤¤¤¿µ¿»÷¥´¥ß¤Ï¡¢¤Û¤Ü¼è¤ê¤­¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÙ¤¤µÓ¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤­¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥´¥ß¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¼¡¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡ÊµÛ°ú¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¿¡¤­¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤â¤­¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¸­¤µ¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
¿ÍÌÓ¤Èµ¿»÷¥´¥ß¤òÃÖ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤â¤­¤ì¤¤¤Ë¼è¤ê¤­¤ì¤Æ¤¤¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¢£¾ßÌý¤Î¤è¤¦¤Ê±ÕÂÎ¤ÏÁÝ½ü¤Ç¤­¤ë¤Î¤«

¾ßÌý¤ò¤¿¤é¤·¤Æ¿å¿¡¤­¡ÜµÛ°ú¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤ÆÁÝ½ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¶Ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¿¡¤­¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

É®¼Ô»£±Æ
¤¿¤é¤·¤¿¾ßÌý¤â¤­¤ì¤¤¤Ë¿¡¤­¼è¤Ã¤¿ - É®¼Ô»£±Æ

¤¿¤À¡¢¿å¿¡¤­¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±ÕÂÎ¤âµÛ°ú¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ä¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÝ½ü¸å¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÂÎÂ¦¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¡¢µÛ°ú¡Ü¿¡¤­ÁÝ½ü¤ò°ìÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿å¿¡¤­¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£

É®¼Ô»£±Æ
¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò³°¤·¤¿ËÜÂÎ¡£±ÕÂÎ±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ - É®¼Ô»£±Æ

Á´ÂÎ¤ò¿å¿¡¤­ÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¿å¿¡¤­¤ò¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ë¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤â¤­¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤Ç¤­¡¢¿åÊ¬¤È¥Û¥³¥ê¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£

¢£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏµÛ°ú¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ËÆ°¤¯

¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¿å¿¡¤­¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹½Â¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¿å¿¡¤­ÍÑ¤Î¥â¥Ã¥×¤ä¿å¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÛ°ú¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£

Âç¤­¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£ËÜÂÎ¤Ë¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÛ°úÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¾ï¤Ë¶õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÛ°úÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¼ê´Ö¤â¸º¤é¤»¤ë¡£Ìó2¥«·îÊ¬¤Î¥´¥ß¤òÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤À¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹â³Û¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬¡¢3Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£

ÆÈ¼«¤ÎiPath¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥×¤âÌäÂê¤Ê¤¯ºîÀ®¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¿¡¤­µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤óÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾Àþ¤ÎÆ°¤­¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂ®¤¯¡¢ºÙ¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎµÓ¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¥½¥Õ¥¡¤ÎµÓ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¿¶Æ°¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
¤³¤Á¤é¤â¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤¬Áá¤¯¤ÆÀµ³Î¡£ÀßÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¬¡¢µ¡Ç½¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥ë¥ó¥Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÀßÄê¹àÌÜ¤¬¾¯¤Ê¤¤ - É®¼Ô»£±Æ
É®¼Ô»£±Æ
Àª¤¤¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿ - É®¼Ô»£±Æ

Ìó7.2¥»¥ó¥Á¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤âÆÃÄ§¤À¡£Äã¤¤¾ì½ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤­¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥ë¥ó¥Ð¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹â¤µ8¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¤²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ±ü¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡£

É®¼Ô»£±Æ
ËÜÂÎ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë - É®¼Ô»£±Æ

¢£¥ë¥ó¥Ð¤Ï19Ê¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï31Ê¬¤Ç¡Ö½ªÎ»¡×

¶ù¤Ï¥´¥ß¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼êÁ°¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ËÜµÓ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï2ËÜ¤ÎµÓ¤ÏÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ü¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤ÏÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤â¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Îº½¤â¥­¥ì¥¤¤Ë¼è¤ê¤­¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
ÊÉ¤Î¥­¥ï¤Ë¾¯¤·µ¿»÷¥´¥ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ - É®¼Ô»£±Æ

12¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ü4¾ö¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¹ç·×¤Ç¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ï¿å¿¡¤­¡ÜÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Ç19Ê¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï31Ê¬¤ÎÁÝ½ü»þ´Ö¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°¤¬Áá¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¤È²óÅ¾¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

º£²ó¤ÏÂçÎÌ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤Ï¤­¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
ÁÝ½ü¸å¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤òÈæ³Ó¡£º¸¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£±¦¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤«¤é¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ - É®¼Ô»£±Æ

¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÛ°úÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£ÁÝ½ü¸å¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¡¹ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

É®¼Ô»£±Æ
¥Û¥³¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡£¤¤¤¯¤é¥´¥ß¤Ï¼«Æ°¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤¬É¬Í× - É®¼Ô»£±Æ

¢£¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¤ª¼êÆþ¤ì¡É¤¬¤¢¤ë

¥ë¥ó¥Ð¤Ï¡¢ÁÝ½ü¸å¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤«¤é¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¿¡¤­¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼êÀö¤¤¤·¡¢´¥¤«¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤òÂÕ¤ë¤È»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£

¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤ÇÀö¾ô¤·¡¢´¥Áç¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼êÀö¤¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Û¤É¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

É®¼Ô»£±Æ
ÁÝ½ü¸å¤Î¥ë¥ó¥Ð¤Î¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É - É®¼Ô»£±Æ

¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ïµ¿»÷¥´¥ß¤Î»Ä¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÝ½üÀ­Ç½¤ÇÂ¾µ¡¼ï¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾ã³²Êª¤Î²óÈòÀ­Ç½¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÉô²°¤òÁö¹Ô¤Ç¤­¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£²Á³Ê¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áí¹çÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£

º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥³¥ê¤è¤ê¤â¤ä¤ä½Å¤¤º½¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê·ë²Ì¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤ä¼å¤µ¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Û¥³¥ê¤äÈ±¤ÎÌÓÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡£

µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¥´¥ß¼Î¤Æ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ï¿å¿¡¤­¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¸­¤µ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤È¿å¿¡¤­¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤¨¤ë¥ë¥ó¥Ð¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤äÌÓÂ­¤ÎÃ»¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤â½½Ê¬¤ËËþÂ­¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¡£

¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÁªÂò»è¤ÏÇ¯¡¹¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¡£¼«Âð¤Î´Ä¶­¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£

----------
ÀÐ°æ ÏÂÈþ¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤ß¡Ë
²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢²ÈÅÅ¥ì¥Ó¥å¡¼Îò¤Ï15Ç¯°Ê¾å¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¡Ö²ÈÅÅ¥é¥Ü¡×¤ò³«Àß¤·Âç·¿ÇòÊª²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¸³è²ÈÅÅ¤ÎÀ­Ç½¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------

¡Ê²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼ ÀÐ°æ ÏÂÈþ¡Ë