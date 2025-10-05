Ž¢Äã²Á³Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡Ž£¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ÄŽ¢3Ëü±ß¤ÎÃæ¹ñÀ½Ž£¤ÈŽ¢4Ëü±ß¤Î¥ë¥ó¥ÐŽ£¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¢£¥ë¥ó¥Ð¤è¤ê1Ëü±ß°Â¤¤Ãæ¹ñÀ½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡Ä
ºÇ¶á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¹â²Á³Ê²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿·À½ÉÊÈ¯É½¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¡¼ï¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤â³Æ¼Ò¤«¤éËèÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯Á°¤ÎÆ±²Á³ÊÂÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀÇ½¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖRoomba 105 Combo¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Á³Ê 3Ëü9800±ß¡¢°Ê²¼¥ë¥ó¥Ð¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼Anker¤Î¡ÖAuto-Empty C10¡×¡ÊÆ±2Ëü9980±ß¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â5Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡Ö¿å¿¡¤¤ÎÍÌµ¡×¤È¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍÌµ¡×¤À¡£
¢£¥ë¥ó¥Ð¤È¥¢¥ó¥«¡¼¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¿¡¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ë¥ó¥Ð¤Ï¼«Æ°¤´¤ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¿å¿¡¤¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸µ¡Ç½¤È¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÁÝ½ü¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤òµÛ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ëµ¡Ç½¤À¡£¥´¥ß¤ÏËè²ó¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ë¥ó¥Ð¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¿¡¤µ¡Ç½¤Ï¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÃåÃ¦¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÛ°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤ÏµÛ°ú¤Î¤ß¡¢¿å¿¡¤¤Î¤ß¡¢µÛ°ú¡Ü¿å¿¡¤¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
¤É¤Á¤é¤âµ¿»÷¥´¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¡£Éô²°¤Î¶ù¤Ë¹õ¤¤ÈùºÙ¤Êº½¤È¾¯¤·Âç¤¤¤¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥È¥¤¥ìº½¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë²¼¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¿»÷¥´¥ß¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿ÍÌÓ¤È¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥È¥¤¥ìº½¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
¢£°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤¹¤ë
ºÇ½é¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤òÏ¢·È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤À¡£¥ë¥ó¥Ð¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖClearView LiDAR¡×¤¬Éô²°¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ºîÀ®¤·¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÓ¤È¥´¥àÀ½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥´¥àÀ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÛ°úÎÏ¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£º£²óÈæ³Ó¤·¤¿¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë·Á¾õ¤À¤¬¡¢Éý¤Ï1.5¥»¥ó¥Á¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£
¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Î¤ß¡¢¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡Ü¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤ÎÀßÄê¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¿¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¿å¤ò¼«Æ°¤ÇÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤òÁÝ½ü¤·¤¿
¤Ê¤ª¡¢Ç¨¤ì¤¿¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Ç¨¤ì¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£¼«Æ°¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¡¤ÁÝ½üÃæ¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥â¥Ã¥×¤¬¾è¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿å¿¡¤µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤ÏÁÝ½ü¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤âÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤ËµÛ°ú¤À¤±¤ÎÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éô²°¤Î¶ù¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¤¥¹¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¾ã³²Êª¤ÎÇ§¼±¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÙ¤¤µÓ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Éô²°¤Î¶ù¤ËÃÖ¤¤¤¿µ¿»÷¥´¥ß¤Ï¡¢¤Û¤Ü¼è¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÙ¤¤µÓ¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡ÊµÛ°ú¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¿¡¤¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤â¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¸¤µ¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¾ßÌý¤Î¤è¤¦¤Ê±ÕÂÎ¤ÏÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¾ßÌý¤ò¤¿¤é¤·¤Æ¿å¿¡¤¡ÜµÛ°ú¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤ÆÁÝ½ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¶Ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¿¡¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿å¿¡¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±ÕÂÎ¤âµÛ°ú¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ä¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÝ½ü¸å¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÂÎÂ¦¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¡¢µÛ°ú¡Ü¿¡¤ÁÝ½ü¤ò°ìÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿å¿¡¤¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Á´ÂÎ¤ò¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¿å¿¡¤¤ò¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤â¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤È¥Û¥³¥ê¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏµÛ°ú¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ËÆ°¤¯
¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¿å¿¡¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹½Â¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¿å¿¡¤ÍÑ¤Î¥â¥Ã¥×¤ä¿å¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÛ°ú¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£ËÜÂÎ¤Ë¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÛ°úÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¾ï¤Ë¶õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÛ°úÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¼ê´Ö¤â¸º¤é¤»¤ë¡£Ìó2¥«·îÊ¬¤Î¥´¥ß¤òÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤À¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹â³Û¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬¡¢3Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
ÆÈ¼«¤ÎiPath¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥×¤âÌäÂê¤Ê¤¯ºîÀ®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¿¡¤µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤óÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾Àþ¤ÎÆ°¤¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂ®¤¯¡¢ºÙ¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎµÓ¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¥½¥Õ¥¡¤ÎµÓ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¿¶Æ°¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìó7.2¥»¥ó¥Á¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤âÆÃÄ§¤À¡£Äã¤¤¾ì½ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ë¥ó¥Ð¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹â¤µ8¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¤²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ±ü¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ë¥ó¥Ð¤Ï19Ê¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï31Ê¬¤Ç¡Ö½ªÎ»¡×
¶ù¤Ï¥´¥ß¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼êÁ°¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ËÜµÓ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï2ËÜ¤ÎµÓ¤ÏÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ü¤ÎµÓ¤Þ¤ï¤ê¤ÏÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤â¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Îº½¤â¥¥ì¥¤¤Ë¼è¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ü4¾ö¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¹ç·×¤Ç¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ï¿å¿¡¤¡ÜÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Ç19Ê¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï31Ê¬¤ÎÁÝ½ü»þ´Ö¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°¤¬Áá¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¤È²óÅ¾¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÏÂçÎÌ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÛ°úÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£ÁÝ½ü¸å¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¡¹ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¤ª¼êÆþ¤ì¡É¤¬¤¢¤ë
¥ë¥ó¥Ð¤Ï¡¢ÁÝ½ü¸å¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤«¤é¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¿¡¤¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼êÀö¤¤¤·¡¢´¥¤«¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤òÂÕ¤ë¤È»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤ÇÀö¾ô¤·¡¢´¥Áç¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼êÀö¤¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Û¤É¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ïµ¿»÷¥´¥ß¤Î»Ä¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÝ½üÀÇ½¤ÇÂ¾µ¡¼ï¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾ã³²Êª¤Î²óÈòÀÇ½¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÉô²°¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£²Á³Ê¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áí¹çÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥³¥ê¤è¤ê¤â¤ä¤ä½Å¤¤º½¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê·ë²Ì¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤ä¼å¤µ¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Û¥³¥ê¤äÈ±¤ÎÌÓÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¥´¥ß¼Î¤Æ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Ï¿å¿¡¤¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¸¤µ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤È¿å¿¡¤¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤¨¤ë¥ë¥ó¥Ð¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤äÌÓÂ¤ÎÃ»¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤â½½Ê¬¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÁªÂò»è¤ÏÇ¯¡¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¡£¼«Âð¤Î´Ä¶¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
----------
ÀÐ°æ ÏÂÈþ¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤ß¡Ë
²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢²ÈÅÅ¥ì¥Ó¥å¡¼Îò¤Ï15Ç¯°Ê¾å¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¡Ö²ÈÅÅ¥é¥Ü¡×¤ò³«Àß¤·Âç·¿ÇòÊª²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¸³è²ÈÅÅ¤ÎÀÇ½¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼ ÀÐ°æ ÏÂÈþ¡Ë