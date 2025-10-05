¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×ÎÓ²È¥Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»Ò¤¬¹õ¾Ç¤²¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¡Ö²Ð¸µ¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉñÂæ°áÁõ¡¢Ç¤¿¤Á¤Î¤ª¤ä¤Ä¡Ä¡×²Ð»ö¸½¾ì¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
¡Ö¤³¤³¤«¤é²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤è¡×
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¤¿¤ê¤Ï°ìÌÌ¹õ¾Ç¤²¤Ë¡ÄÁ´¾Æ¤·¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡9·î19ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡Ë¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤ò¸½¾ì¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¿¿Áê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¹õ¾Ç¤²¤Î¼«Âð¤ò°ÆÆâ¤·¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»Ò¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¾Æ¤±¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤¿ÃË¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÐºÒ¤«¤é2Æü¸å¤Î21ÆüÌë¡¢¥Ú¡¼¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î´óÀÊ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÏÃÂê¤Î¼ç¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤¬¡¢ØÞØ¬¤ò±£¤»¤º¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¼«ÂðÁ°¤Ë¶öÁ³¥Ú¡¼¤È¥Ñ¡¼»Ò¤Î»Ñ¤¬
¡¡¤³¤Î´óÀÊ¤«¤éÈ¾Æü¤Û¤ÉÁ°¤ÎÆ±Æü¸á¸å¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤¬ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¶öÁ³¥Ú¡¼¤È¥Ñ¡¼»Ò¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤Ï¥Ú¡¼¤Ë¤³¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æþ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¡£º£¡¢¶öÁ³Íè¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤É¤¦¤¾¡×
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤è¡×
¡Ö¥Ñ¥¡¡¼¥Ã¤È¾å¤«¤é²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²ÐºÒ¸å¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¡£3³¬¤Ë¤¢¤ëÌó38Ê¿ÊÆ¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬½êÍ¡£
¡¡2¿Í¤Î¤¢¤È¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°ìÌÌ¹õ¾Ç¤²¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ñ¡¼»Ò¤¬²þ¤á¤ÆÊòÁ³¤È¸«ÅÏ¤¹¡£
¡¡±ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²ûÃæÅÅÅô¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ú¡¼¤¬²Ð¸µ¤À¤Ã¤¿Ê©ÃÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¡ÊÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤³¤¬Ê©ÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÊ©ÃÅ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤³¤³¤Î3ÃÊ¤Î¥¿¥ó¥¹¤Î·ä´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥«¥Þ¥ó¤¬2ËÜÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÐºÒÅö»þ¡¢¥Ú¡¼¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÎÓ²È»°Ê¿¤ÎË¡»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎ±¼é¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤¬Ê©ÃÅ¤ÎÅôÌÀ¤ËÅÀ²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬ÅÀ¤«¤º¡¢ÊÌ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥«¥Þ¥ó¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÏÆ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°Ê¿¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡½¡½¤ÈÅö½é¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊÌ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¾ÃËÉ½ð¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥«¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ë¡Ø°ú²Ð¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÏ³ÅÅ¡Ù¤«¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¡Ù¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ÊÊ©ÃÅ¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤ò»Ø¤·¡Ë¤³¤³¤Ëº¹¹þ¤Î¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬ÀÖ±©¾ÃËÉ½ð¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê¥Ú¡¼¡Ë
¡ÖÌý¤Ë¿å¤¬Æþ¤ë¤È²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ñ¥¡¡¼¥Ã¤È¾å¤«¤é²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¡Ë
¡¡¥Ú¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»°Ê¿¤Î¼Ì¿¿¤ÏÊ©ÃÅ¤Î³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ï¡Ä
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¶ß¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇ¤ÎÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡£¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÇö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¾å²¼¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»°Ê¿¤ÎË¡»ö¤«¤é3Æü´Ö¡¢Æ±¤¸¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Ú¡¼¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï¼«Âð¤ÎÃæ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤¬¿ôÃå»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤ÇÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤Þ¤À¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÒì¤¯¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡Ö¥·¥ß¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Ê¤ó¤È¤«Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬8Ëç¤«10Ëç¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Éô²°¤ÎÁÜº÷¤ÏÂ³¤¯¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨600±ß¤Ç¤â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾®Á¬¤ò¿ôËç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢É÷Ï¤ÉßÊñ¤ß¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¡£¤¨¡¢¤³¤ì¡¢¥¦¥½!?¡¡»°Ê¿¤Î¸Ó¤Ç¤¹¤è¡£»°Ê¿¤Ï¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢»°Ê¿¤«¤é¤Í¡¢¤³¤Î¸Ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤È¡ÊÎÓ²È¡Ë¤³¤óÊ¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤¢¡¢º£Æü¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤Í¡×
4É¤¤Î°¦Ç¤¿¤Á¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡¡²ÐºÒ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼»Ò¤ò´Þ¤á3¿Í¤¬·Ú¤¤²ø²æ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢»à¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Âº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¼«Âð¤Ë¤Ï4É¤¤ÎÇ¤¬»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»àË´¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡µ¼Ô¤¬¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¥Ú¡¼¤¬¾¯¤·À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Í¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏË¡»öÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤¬²Ð»ö¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î»à¼Ô¤ä¤±¤¬¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¡ØÇ¤Á¤ã¤ó¤É¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¡¡1¿Í¡ÊÉ¤¡Ë¤Ï¸¼´Ø¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ºòÆü¡¢ÌëÃæ¤Ë4¿Í¡ÊÉ¤¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¡£¾ÃËÉ¤Î¿Í¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ÎÃæ¤Ë1½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÅöÆü¤ÏË¡»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø¥Á¥ã¥ó¡ÊÇ¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¡Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð³Ý¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ç¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤ä¤Ä¤¬¡¢¿å¿»¤·¤ÎÃª¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤ÏÅ·°æ¤Þ¤Ç¾Ç¤²¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤â³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿³¬²¼¤ÎÉô²°¤Þ¤ÇÅ·°æ¤¬È´¤±¡¢¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¡¼¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤â¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁÜ¤·¤Ê¤¬¤é»þÀÞ¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
