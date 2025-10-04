10日に大阪でパラグアイ戦、14日に東京でブラジル戦に臨む森保ジャパンが2日、代表メンバー27人を発表した。2024年のパリ五輪で背番号10を付けたMF斉藤光毅（QPR／英2部）が初招集。常連組ではFW三笘薫（ブライトン／英プレミア）、MF守田英正（スポルティング／ポルトガル）がケガで招集外となった。

左足首痛のFW久保建英（Rソシエダ／スペイン）は「（所属）チームのスタッフと連絡を取ってメディカルの見解と併せて招集できると判断」（森保監督）してメンバー入りとなった。

パラグアイ戦は日本テレビ系で、ブラジル戦はテレビ朝日系で全国生中継される（ABEMAがネット配信）。

人気者の三笘の不在は中継テレビ局にとっても痛手だろうが、これには「指揮官の温情があった」とサッカー関係者がこう続ける。

「英プレミアのトップ選手である三笘には、欧州を代表する強豪が注目している。現在、同じ英プレミアの名門アーセナルからオファーが届いているようで『移籍市場がオープンする年明け1月にアーセナル入りが発表される段取り』と現地ではもっぱら。不安材料があるとしたら、三笘が抱えている古傷の足首痛や腰痛です。

人情派で知られる森保監督は、これまでも移籍の渦中にある選手やコンディション不良の選手を代表に呼ばなかったことがある。今回の三笘の招集外は『英国と日本との往復もケガにはマイナス。体を休めて移籍話に支障がないようにしてくれ』といった森保監督の深情けでしょうね」

森保Jと言えば、下半身スキャンダルで逮捕されながら不起訴となった佐野海舟の代表入りが大きな波紋を広げている。当の本人にしても、あえて人目にさらされる場に身を置き、日の丸を背負う決断を下すには深い葛藤と苦悩があったという。いったいどういうことか。サッカージャーナリスト・森雅史氏が読み解く。

