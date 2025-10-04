この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【逆ギレ3秒前】世界陸上観戦を邪魔する柴犬を捕獲したら…』が公開され、世界陸上観戦中に愛犬まめたろうが繰り広げた数々のハプニングが紹介されました。

しばらく前にも“世界陸上の視聴”を妨害して撃退されてしまったまめたろう。今回も懲りずに視聴妨害をしますが、すぐに捕獲されて、ソファーへと連れて行かれます。そして父ちゃん（飼い主さん）に抱っこされた状態で一緒に観戦することを強要されます。最初は遊んでいると思ったのか、ニコニコしていましたが、しばらくすると父ちゃんの腕の中でクネクネ大暴れ！巧みなボディーコントロールで逃がさない父ちゃん！しかし徐々に腕からずれ落ちていき、脱出に成功したのでした。

そんなまめたろうが向かった先は部屋の隅っこ。ここはまめたろうが拗ねた時にふて寝する定番の場所。ふて寝されては心置きなく視聴できないので、父ちゃんは再び捕獲を試みます。しかしまめたろうもそれを察知して大逃走劇を繰り広げてしまいます。結果、また父ちゃんに捕獲されてソファーに連れて行かれます。また抱っこした状態で観戦しようとしますが、やんちゃなまめたろうは大人しくしません。「ぐぅ～」と身体を前方に伸ばして、勢いよく反り返ります。そのまめたろう頭が父ちゃんのアゴにクリティカルヒット！またもや脱出に成功します。

まめたろうが向かったのはハウス。しかし「世界陸上ばっかり見て構ってくれないし、捕まえるし」これらの怒りが爆発して、ハウスの床を怒りのホリホリ！このホリホリは今まで見たこのない長さで続いたのでした。

まめたろうがようやく落ち着きを取り戻してハウスで眠ったところで動画は締めくくられました。因みに父ちゃんの手と脚はまめたろうが暴れたせいですり傷だらけになったのだとか…
愛犬の飼い主さんへの愛が強いとテレビ視聴も大変ですね。でもちょっと羨ましい、そんな微笑ましい動画でした。

YouTubeの動画内容

00:54

まめたろう怒りのクネクネ！
02:35

まめたろう怒りの頭突き！
03:15

まめたろう怒りのホリホリ！

関連記事

世界陸上観戦を邪魔する柴犬をまさかの〇〇で撃退！

世界陸上観戦を邪魔する柴犬をまさかの〇〇で撃退！

 「どうしても一緒にいたい」雷に怯える柴犬のけなげすぎる姿に感動

「どうしても一緒にいたい」雷に怯える柴犬のけなげすぎる姿に感動

 【爆笑】飼い主が怒涛の反撃！柴犬がギターを邪魔したら激しく後悔する結末に…

【爆笑】飼い主が怒涛の反撃！柴犬がギターを邪魔したら激しく後悔する結末に…
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5200人 268 本の動画
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube