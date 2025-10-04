この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【逆ギレ3秒前】世界陸上観戦を邪魔する柴犬を捕獲したら…』が公開され、世界陸上観戦中に愛犬まめたろうが繰り広げた数々のハプニングが紹介されました。



しばらく前にも“世界陸上の視聴”を妨害して撃退されてしまったまめたろう。今回も懲りずに視聴妨害をしますが、すぐに捕獲されて、ソファーへと連れて行かれます。そして父ちゃん（飼い主さん）に抱っこされた状態で一緒に観戦することを強要されます。最初は遊んでいると思ったのか、ニコニコしていましたが、しばらくすると父ちゃんの腕の中でクネクネ大暴れ！巧みなボディーコントロールで逃がさない父ちゃん！しかし徐々に腕からずれ落ちていき、脱出に成功したのでした。



そんなまめたろうが向かった先は部屋の隅っこ。ここはまめたろうが拗ねた時にふて寝する定番の場所。ふて寝されては心置きなく視聴できないので、父ちゃんは再び捕獲を試みます。しかしまめたろうもそれを察知して大逃走劇を繰り広げてしまいます。結果、また父ちゃんに捕獲されてソファーに連れて行かれます。また抱っこした状態で観戦しようとしますが、やんちゃなまめたろうは大人しくしません。「ぐぅ～」と身体を前方に伸ばして、勢いよく反り返ります。そのまめたろう頭が父ちゃんのアゴにクリティカルヒット！またもや脱出に成功します。



まめたろうが向かったのはハウス。しかし「世界陸上ばっかり見て構ってくれないし、捕まえるし」これらの怒りが爆発して、ハウスの床を怒りのホリホリ！このホリホリは今まで見たこのない長さで続いたのでした。



まめたろうがようやく落ち着きを取り戻してハウスで眠ったところで動画は締めくくられました。因みに父ちゃんの手と脚はまめたろうが暴れたせいですり傷だらけになったのだとか…

愛犬の飼い主さんへの愛が強いとテレビ視聴も大変ですね。でもちょっと羨ましい、そんな微笑ましい動画でした。