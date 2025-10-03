「２人面白すぎるって」 今永昇太の顔面が泡で真っ白 シャンパンファイトで鈴木誠也の反撃食らう カブス公式の投稿にＳＮＳ反響
「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、カブス３−１パドレス」（２日、シカゴ）
カブスが２勝１敗でワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）を突破。４日（日本時間５日）からのブルワーズとの地区シリーズ（５回戦制）進出を決めた。
前日の第２戦で登板し、この日は出番がなかった今永昇太投手は、試合後に本拠地リグリー・フィールドのロッカールームで行われたシャンパンファイトで大活躍。カブスの公式インスタグラムは「２人で楽しめる」として今永と鈴木誠也外野手がシャンパンをかけ合う動画を公式インスタグラムに投稿。動画では今永が「セイヤ！セイヤ！セイヤ！」と連呼しながら鈴木にシャンパンをかけた。鈴木も反撃してボトルの栓を開けると、今永の顔を目がけて勢いよく放出。今永の顔面は泡で真っ白になった。
２人のやり取りにはＳＮＳ上でも反響が。「良かったね〜 うれしそうで♥」「今永おもしれー奴になってんな」「面白すぎるって おめでとうございます」「ヤバい、おもしろすぎるよ今永くん」「２人面白すぎるって」「すごかった！」などと日本語でコメントが寄せられたほか、地元ファンからも「また２人のプレーが見られる」「カブスは永遠」「みんなかわいい」「ショウタとセイヤが楽しんでいるのを見られてうれしい」「おめでとう、ショウタ！」などと英語でもコメントが寄せられた。