

タモリ、佐藤茉那アナ＠大正池

「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）が10月4日、11日の２週にわたり長野・上高地を特集する。

【写真】奇跡の絶景を楽しむタモリ

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は、長野・上高地。標高1500mの山間に広がる上高地は、年間145万人が訪れる日本屈指の山岳リゾート。

人々を魅了してやまない雄大な北アルプスの山々、さらに焼岳火山群によって生まれた特異な地形、透き通った梓川の美しい水など、自然の奇跡が織りなす絶景はどう生まれたのか？

そして冬になると−25度を超える厳しい環境であるこの地が、どのようにして世界にも知られる山岳リゾートになったのか？

そこには人々の営みと技術が繋いだ奇跡のような物語があった・・・自然と人間が紡いできた山岳リゾートの魅力を、2週連続で届ける。【タモリ

メッセージ】よくインターネットで見てはいたんですが、上高地には初めて来ました。山岳リゾートになるまでにも、いろんな道筋があったんですね。こんな場所、他には無いです。いくつもの偶然が重なってできた、奇跡の絶景でした。

「ブラタモリ」 放送予定

10月4日（土）「上高地の絶景」 11日（土） 「山岳リゾート上高地」毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局） ナレーション：あいみょん10月からスタートした新たなインターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり。