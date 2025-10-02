【MLB】ドジャース8ー4レッズ（10月1日・日本時間10月2日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希に打者が動けなくなる

10月1日（日本時間10月2日）に行われたナ・リーグ ワイルドカードシリーズ2回戦、ロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希が投じた初球が話題となっている。

9回表レッズの攻撃、この回先頭の2番スペンサー・スティアに対して佐々木は、初球、内角低めいっぱい、膝元を突く162km/hの剛速球を投げ込むことに。すると想像以上の速さだったのか、まったく手が出ずにただただこのボールを見送ったスティアは、しばしその球筋と球速に驚かされたように硬直。佐々木の直球が持つ“破壊力”を改めて感じさせるひとコマとなった。シーズン序盤こそ先発で苦しんだものの、最終盤にリリーフへと配置転換されてからというもの、本来の力を発揮しつつあるかに見える佐々木に、ファンからは「いきなり速すぎるw」「なんでいきなり162キロw」「バッター呆然」「ヤバいな」「ドン引きやん」「完全復活だな」「クローザー適性めっちゃあるやん」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この後スティアは、2球目、内角高めに抜けた140km/hのスプリットを見送った後で、3球目、外角低めに投じられた162km/hの剛速球にようやくバットを出すもファウルに。そして4球目、落差の大きなスプリットを空振りし、三振に倒れている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）